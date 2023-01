Monarchie-Gegner wollen bei Krönung von Charles III. demonstrieren

Am Tag der Krönung von Charles III., dem 6. Mai, möchten die Monarchie-Gegner eine grosse Demonstration abhalten. Auch in den Monaten zuvor sind Proteste geplant.

Am Buckingham-Palast versuchten Anhänger von Republic am Mittwoch, ein grosses weisses Schild mit der Aufschrift «Polling Station» (deutsch: «Wahllokal») anzubringen. Die Organisation spricht sich für ein gewähltes Staatsoberhaupt aus. «Wir sollten eine Wahl haben zu entscheiden: Wollen wir Charles oder eine Wahl?», erklärte Sprecher Graham Smith der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

«Eine aus der Zeit gefallene, sinnlose Krönung, die angesichts einer Krise bei den Lebenshaltungskosten viele Millionen Pfund an Steuergeldern kosten wird, dient dem britischen Volk in keiner Weise.»

Ein per Haftbefehl gesuchter Autofahrer hat sich in Weil am Rhein (D) nahe der Schweizer Grenze am frühen Mittwochmorgen zweimal einer Polizeikontrolle entzogen und hat danach beide Male mit zwei verschiedenen Autos Unfälle gebaut. Der fliehende Lenker konnte schliesslich festgenommen werden und befindet sich in Haft.