Spass mit Konsequenzen: Russischem Soldaten droht nach Nacktvideo drastische Strafe

Zwei Frauen im Bett, den Vorgesetzten am Telefon: So hat sich ein junger Offizier gefilmt. Doch das Video wurde publik. Nun droht ihm ein Einsatz an der Front.



Schützenfeuer statt Schäferstündchen: Weil er sich mit zwei nackten Frauen gefilmt hat, droht einem russischen Kommandanten nun der Fronteinsatz. Das berichtet die britische Zeitung «Mirror» unter Berufung auf Informationen des russischen Mediums «Baza».

Der Grund für den Zorn seiner Vorgesetzten laut dem Bericht: Der stellvertretende Zugführer der russischen Armee hatte sich selbst und zwei nackte Frauen auf einem Bett hinter sich gefilmt, während er seinen Vorgesetzten am Telefon um eine Auszeit am nächsten Morgen bittet.

«Bitte erlauben Sie mir, mich morgen zur Mittagszeit verspätet zum Dienst zu melden, damit ich noch ein wenig schlafen kann», zitiert der «Mirror» den jungen Offizier im Gespräch mit seinem Vorgesetzten, den er Denis Walerjewitsch nennt. Die Frauen auf dem Bett hinter ihm küssen sich und lachen, mischen sich ins Gespräch ein: «Bitte, Denis!», bitten auch sie.

Das Pech des jungen Offiziers: Sein Video wurde an die Medien durchgestochen – und der Ärger seiner Chefs ist gross. Zwei Verweise soll er wegen des Videos bereits erhalten haben, bald muss er sich vor einer Disziplinarkommission verantworten. Zudem soll ihm nun der Einsatz an Putins Front bevorstehen, wie «Baza» berichtet. «Als Folge des Videos droht ihm die Einberufung in den [Krieg]», schreibt das Medium.

