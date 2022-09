So wird in Russland gegen die Teilmobilmachung protestiert – in 11 Bildern und Videos

Nachdem Präsident Wladimir Putin am Mittwoch die Teilmobilmachung angeordnet hat, ist es in diversen Teilen des Landes zu Protesten gekommen. Vor allem den grösseren Städten wie Moskau und St. Petersburg wurde gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert, aber auch in weiteren Orten gingen die Leute auf die Strasse. Die Leute hielten Plakate mit den Farben der ukrainischen Flagge und Sprüchen wie «Nein zur Mobilisierung!» in die Höhe.

Gemäss dem Bürgerrechtsportal OVD-Info griff dabei die Polizei ein. Russlandweit sollen bis zum frühen Mittwochabend knapp 100 Menschen festgesetzt worden. Angesichts massiver staatlicher Repressionen in Russland dürften die Proteste aber wohl nicht allzu gross ausfallen.

Moskau

In der Hauptstadt Moskau warnten die Behörden noch vor Beginn einer geplanten Demonstration nachdrücklich vor einer Teilnahme: Die Staatsanwaltschaft drohte den Menschen mit bis zu 15 Jahren Haft. Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine vor knapp sieben Monaten geht die russische Staatsmacht unter anderem mit verschärften Gesetzen hart gegen Oppositionelle und Kriegsgegner vor. Dennoch widersetzten sich einige Leute den Vorgaben.

St. Petersburg

Jekaterinburg

Krasnojarsk

Tomsk

(dab)