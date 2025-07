Musik-Legende Connie Francis stirbt mit 87 Jahren

In den letzten Monaten vor ihrem Tod wurde die Sängerin beziehungsweise ihr 1962 erschienener Song «Pretty Little Baby» auf TikTok berühmt, weswegen viele Influencer und jüngere Fans auf sie aufmerksam wurden. Sie sagte dazu dem Magazin People : «Um ehrlich zu sein, ich konnte mich nicht einmal an den Song erinnern! Ich musste ihn mir anhören, um mich zu erinnern.»

Auf Mallorca türmen sich derzeit Abfallberge, genauer: in El Arenal. Das hängt auch mit dem Ruf als Touri-Hotspot zusammen. Das zuständige Entsorgungsunternehmen kommt derzeit nicht hinterher.

Die Mischung aus Erholungsort und Hedonismus-Treiber spricht in Mallorca viele Menschen an, sehr viele Menschen. So viele, dass es bereits zu Protest kam. Wohnraum wird teurer, Einwohner werden verdrängt, Abfall staut sich an. Letzteres Problem eskaliert derzeit. Damit haben aber nicht unbedingt die Feriengäste zu tun, wie sich zeigt.