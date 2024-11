Russland und USA laut Sergej Lawrow kurz vor «bewaffnetem Konflikt»

Im September hatte der US-Konzern Microsoft behauptet, russische Agenten hätten ihre Desinformationsaktionen verstärkt, um die Kampagne der demokratischen Kandidatin Kamala Harris mit Verschwörungsvideos zu verunglimpfen. Dies hatte Sorgen über ausländische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl am 5. November befördert.

Obwohl Trump in der Vergangenheit sein Wohlwollen gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht hat, stehen sich die beiden Männer nicht nahe und pflegen eine ambivalente Beziehung.

Nach der in der kommenden Woche anstehenden US-Präsidentschaftswahl gefragt, sagte Lawrow, diese werde unabhängig vom Ausgang kaum einen Unterschied für Russland machen. «Wir haben keine Präferenz.» Der republikanische Kandidat und Ex-Präsident Donald Trump habe während seiner Amtszeit im Vergleich zu seinen Vorgängern die «höchste Zahl anti-russischer Sanktionen» gebilligt, argumentierte Lawrow. «Egal, wer die Wahlen gewinnt, wir glauben nicht, dass sich die antirussische Haltung der Vereinigten Staaten ändern wird.»

Die USA und Russland sind nach Aussagen des russischen Aussenministers Sergej Lawrow nicht weit von einem bewaffneten Konflikt entfernt. «Unserer Länder stehen am Rande eines direkten militärischen Konflikts», sagte Lawrow nur wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl der türkischen Zeitung «Hürriyet» (Freitagsausgabe), ohne dies weiter auszuführen. Dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden warf er vor, die «Russland-Angst» in den USA befeuert zu haben.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Auch Rottweiler sollen in Zürich auf die Liste gefährlicher Hunde

«Zensur» von Lindenberg-Klassiker in Berlin sorgt für Aufregung

Der nächste russische Ansturm in der Ostukraine steht bevor – die wichtigsten Fragen

Das Tagebuch aus den USA – an Tag 17 geht es hier plötzlich um Jeremias Gotthelf

Bundesrat Rösti hat in der Autobahn-«Arena» genug von den Gegnern: «Ihr habt keine Lösung»

Grosser Schock in der Skiwelt: Italienische Zukunftshoffnung Matilde Lorenzi verstorben

Russland schickt offenbar mit Hepatitis infizierte Soldaten in den Krieg

Der Kreml hat grosse Personalnot an der Front. Jetzt darf offenbar auch in den Krieg, wer das Hepatitis-C-Virus in sich trägt.

Die hohen Verluste an der Front im Ukrainekrieg zwingen Russland wohl zu immer drastischeren Massnahmen, um die Truppenkontingente aufzufüllen. Bis zu 1200 Soldaten an einem Tag verlieren ihr Leben, seit dem Überfall auf die Ukraine soll Moskau bereits 615'000 Soldaten verloren haben. Davon seien 115'000 getötet worden, schätzen US-Experten laut der «New York Times».