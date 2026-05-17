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Abgestürzte Drohne in Litauen entdeckt

Abgestürzte Drohne in Litauen entdeckt

17.05.2026, 21:1717.05.2026, 21:17
epa12062424 A drone is part of the army mechanized exercise Mighty Arrow 25 at the Pohjankangas shooting and training area in Niinisalo, Finland, 29 April 2025. The exercise will be held from 24 April ...
Regelmässig dringen Drohnen in den litauischen Luftraum ein.Bild: keystone

Nach mehreren Drohnenvorfällen in den baltischen Staaten ist erneut eine unbekannte Drohne auf litauischem Boden entdeckt worden. Nach Angaben des Nationalen Krisenmanagementzentrums wurde in einem Feld im Bezirk Utena ein abgestürztes Flugobjekt gefunden. Dabei soll es sich möglicherweise um eine militärische Drohne handeln. Bislang gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Drohne explodiert sei. Die genauen Umstände des Vorfalls werden einem Rundfunkbericht zufolge nun untersucht.

Zu Herkunft und Art des Flugkörpers gab es zunächst keine Angaben. Erste Informationen deuteten jedoch darauf hin, dass es sich um eine ukrainische Drohne handelt, sagte der Leiter des Krisenmanagementzentrums, Vilmantas Vitkauskas, litauischen Medienberichten zufolge in Vilnius. Demnach untersuchen Sicherheitskräfte den Fundort der Drohne, deren Absturz den Behörden von Anwohnern gemeldet worden sei.

Wann und wie der Flugkörper in den litauischen Luftraum eingeflogen ist und abstürzte, blieb zunächst unklar. Utena liegt im Nordosten des baltischen EU- und Nato-Landes nahe der Grenze zu Lettland und Russlands Verbündeten Belarus.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. In dem wechselseitigen Drohnenkrieg sind die mit elektronischen Mitteln abgewehrten Fluggeräte auch eine Gefahr für die Nachbarländer. Bei ukrainischen Angriffen waren in jüngster Zeit wiederholt fehlgeleitete Drohnen in den Luftraum der baltischen Staaten eingedrungen und teils abgestürzt, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen hatte. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Drohnen-Vorfälle: Litauen will ukrainische Experten einladen
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