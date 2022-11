«Man hat uns verarscht»: Russische Soldaten erhalten ihr Geld nicht – und streiken prompt

«Liebe Bürger der Russischen Föderation, die mobilisierten Soldaten der Republik Tschuwaschien wenden sich an Sie! Wir riskieren unser eigenes Leben, um für Ihre Sicherheit und Ihr friedliches Leben zu sterben! Unser Staat weigert sich, uns die Summe von 195'000 Rubel zu zahlen, die uns von unserem Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch Putin versprochen wurde! Warum sollten wir dann für diesen Staat in den Krieg ziehen und unsere Familien ohne Unterstützung zurücklassen? Wir weigern uns, an der speziellen Militäroperation teilzunehmen, und werden Gerechtigkeit walten lassen, bis wir die von unserer Regierung unter Führung des Präsidenten der Russischen Föderation versprochenen Gelder erhalten haben!»