Nancy Pelosi hat sich auf einer Auslandsreise ins Spital in Luxemburg begeben. Bild: keystone

Pelosi muss während Auslandsreise in Luxemburg ins Krankenhaus

Mehr «International»

Die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat sich auf einer Auslandsreise eine Verletzung zugezogen. Die 84 Jahre alte Demokratin habe sich in Luxemburg für eine Untersuchung in ein Krankenhaus begeben, teilte ihr Büro mit. Derzeit werde sie behandelt und freue sich darauf, bald in die USA zurückzukehren. Um was für eine Verletzung es sich handelte, war zunächst unklar.

Pelosi war mit einer Delegation des Kongresses in Luxemburg unterwegs. Die Demokratin sitzt weiterhin als Abgeordnete im Repräsentantenhaus – sie gilt als eine der einflussreichsten Politikerinnen in ihrer Partei. (sda/dpa)