14-jährige soll Mörder ihrer Mutter angeheuert haben

Eine 14-Jährige soll in Russland zwei Jugendliche beauftragt haben, ihre Mutter zu ermorden. Deren Leiche wurden in einem Müllcontainer gefunden.

Ein 14-jähriges Mädchen in Russland soll den Mord an ihrer eigenen Mutter in Auftrag gegeben haben. Sie habe dafür zwei Jugendliche angeheuert, berichten die britische «The Sun» und russische Medien. Die 38-jährige alleinerziehende Anastasia Milosskaya war offenbar geschlagen und erdrosselt worden, ihre Leiche wurde in Plastik eingewickelt nahe Moskau gefunden, heisst es.

Offenbar hatte die Mutter, eine Immobilienmaklerin, versucht, die Beziehung zwischen ihrer Tochter und einem 15-Jährigen zu unterbinden. Sie habe einen schlechten Einfluss auf ihre Tochter befürchtet. Der Junge soll bereits in der Wohnung der Getöteten gelebt haben.

Dem Bericht nach sollen das Mädchen und ihr Freund zwei Jugendliche beauftragt haben, ihre Mutter zu töten. Dafür habe sie ihnen etwas über umgerechnet 4'100 Euro gezahlt. Die Täter hätten ihrem Opfer aufgelauert, als es nach Hause kam. Die Leiche wurde von einem Hausmeister in Balashikha , einer Stadt im Bezirk Moskau, auf einem Abfallhaufen gefunden.

Die Tochter und ihr Freund sollen die Jugendlichen in die Wohnung gelassen haben und seien, so der Bericht, während der Tat auch anwesend gewesen. Die Polizei verhaftete alle vier Personen. Den mutmasslichen Tätern werden Mord vorgeworfen, der Tochter und dem 15-jährigen Anstiftung zum Mord.

