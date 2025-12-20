People-News

Ed Sheeran hat 14 Kilo abgenommen – und zeigt Sixpack in Men's Health

Der britische Popstar galt bisher nicht unbedingt als Fitness-Ikone. Doch Ed Sheeran hat sich verändert und zeigt das Ergebnis auf einem Magazincover.

Jennifer Doemkes / t-online

Popstar Ed Sheeran hat einen Schlussstrich unter seinen ungesunden Lebensstil gezogen und setzt nun laut eigenen Worten auf Fitness. «Ich denke, im Grunde bin ich ein Pizza essender, Bier saufender Raucher, aber das ist einfach nicht meine Realität als Elternteil in meinem vierten Lebensjahrzehnt», sagte der Sänger dem britischen Magazin «Men's Health».

Vor allem die Geburt seiner Kinder habe ihn dazu motiviert, gesünder zu leben. «Es kam alles zusammen. Ich wollte ein verantwortungsvoller Vater sein, wollte mich gut fühlen und gut aussehen», so der 34-Jährige. Mit seiner Frau Cherry Seaborn hat er zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden.

«Ich bin in der besten Form meines Lebens»

Das Ergebnis seines Lebenswandels präsentiert Ed Sheeran jetzt auf der Titelseite des Magazins. Die Aufnahme, die Sheeran oberkörperfrei und mit Sixpack zeigt, kommentierte der Sänger bei Instagram: «Ich habe immer wieder gescherzt, dass ich es auf das Cover von 'Men's Health' schaffen würde – und dann dachte ich eines Tages einfach: 'Warum nicht?'»

Durch eine Ernährungsumstellung und konsistentes Training habe er insgesamt 14 Kilogramm abgenommen. «Ich habe dieses Jahr mit einem trockenen Januar begonnen und bin einfach nüchtern geblieben und habe weiter Sport getrieben. Ich habe viel Reformer-Pilates gemacht», so der 34-Jährige. Hinzu kamen Laufen und Gewichte stemmen.

Er verbiete sich nicht alles, nehme es nun aber in Massen zu sich. «Ich trinke immer noch Alkohol. Ich liebe Rotwein, ich liebe ein feines Essen, aber nicht jeden Tag», so Ed Sheeran. Sein einstiger Lebensstil hätte auch seine psychische Gesundheit beeinträchtigt. «Früher wachte ich auf, schaute in den Spiegel und fühlte mich einfach schlecht», so der Sänger. Heute sei er in der besten Form seines Lebens.