Das Hochhaus würde den Nachthimmel von Zürich zieren. Bild: studioforma

Architekturbüro plant Rekord-Hochhaus in Zürich – doch es gibt ein Problem

Mehr «Schweiz»

Wer an Wolkenkratzer denkt, denkt an Städte wie Tokyo, New York oder Hongkong, aber nicht an Zürich. Nun will die Architekturfirma Studio Forma mitten in Zürich ein Hochhaus bauen.

Als ein Wolkenkratzer gelten Hochhäuser, die über 150 Meter hoch sind. Der Skyscraper soll ganze 240 Meter hoch werden. Das sind ganze 114 Meter höher als der Primetower. Dieser ist knappe 126 Meter hoch ist.

Der Primetower und das Elysium im Grössenvergleich. Bild: studioforma

Und gleich neben dem Primetower soll «Elysium», so soll das Hochhaus heissen, auch stehen. Nämlich auf der gegenüberliegenden Seite der Hardbrücke. Das Gebäude wäre so hoch wie noch keines in der Schweiz. Über den «Frau Gerolds Garten». Dies berichtet «20 Minuten».

In dem Hochhaus sind rund 612 Wohnungen vorgesehen. Etwa ein Drittel davon soll preisgünstig werden. Zusätzlich sollen auch ein Hotel, Ladenflächen und zugängliche Grün- und Gemeinschaftsräume in dem Hochhaus entstehen.

Zusätzlich zu den digital gezeichneten Bildern, wie das Hochhaus-Projekt aussehen würde, wurde ein Video animiert. Dieses zeigt auf, wie das Hochhaus in der Stadt Zürich aussehen würde.

Video: watson/studioforma

Ziel des «Elysiums» sei kein Luxusturm, sondern ein Verdichtungsmodell, das der Wohnungsnot der Stadt Zürich helfen soll.

Zu dem «Elysium» gehöre auch ein zweites kleines Projekt, nämlich eine Fussgängerbrücke direkt in den zwölften Stock. Diese soll den Bahnhof direkt mit dem Innenhof verbinden und den darunterliegenden Gerolds-Garten schützen.

Der Wolkenkratzer inklusive der Fussgängerbrücke und dem weiterhin erhaltenen Gerolds Garten links daneben. Bild: studioforma

Hinter dem Projekt steht das Architekturbüro Studioforma aus Zürich, das 2002 gegründet wurde. Diese designen Luxusimmobilien und gestalten Gebäude sowie die Innenarchitektur.

So realistisch ist die Umsetzung

Der Chefarchitekt der Firma, Alex Leuzinger, sagt gegenüber «20 Minuten», dass die baubare Fläche in Zürich begrenzt sei. Der Stadt bleibe somit langfristig nichts anderes übrig, als in die Höhe zu bauen. Dies sei auch die Antwort auf steigende Mieten, Leerkündigungen und Platzmangel.

Nichtsdestotrotz soll das Hochhaus auch Wohnungen enthalten. Bild: studioforma

Doch der Architekt selbst sagt, dass die Umsetzung des Projekts wegen Baurekurse, politische Widerstände und Einsprachen unwahrscheinlich sei.

Man sehe dies zurzeit auch an dem Bauprojekt am Hardturmareal mit den beiden Wohntürmen und dem Fussballstadion.

Das höchste Hochhaus der Schweiz sind bis anhin die Roche-Türme in Basel mit 178 Metern. Die höchsten Wohnhäuser der Schweiz sind die Three Point Tower E in Dübendorf ZH, mit 113 Metern. Das Projekt Elysium würde die beiden übertrumpfen. (nib)