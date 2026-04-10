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Grosser ukrainischer Drohnenangriff auf Russland

Grosser ukrainischer Drohnenangriff auf Russland

10.04.2026, 11:0410.04.2026, 11:04

Die Ukraine hat Russland nach Moskauer Militärangaben in der Nacht mit einem massiven Drohnenangriff überzogen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien 151 gegnerische Kampfdrohnen abgewehrt worden.

FILE - A Sting interceptor drone flies during drills at the Yatagan School for Unmanned Aerial Systems in the Kyiv region, Ukraine, on March 19, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File) Russia Ukraine Wa ...
Die Ukraine hat Russland mit einem massiven Drohnenangriff überzogen. (Symbolbild) Bild: keystone

Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar, doch den Zahlen nach waren die Gebiete Wolgograd an der Wolga und Rostow im Süden Schwerpunkte der Angriffe. Seit Donnerstagabend verhängte die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija an mehr als 25 Flughäfen Einschränkungen des Betriebs.

Über Ostern sollen die Waffen schweigen

Für das kommende orthodoxe Osterwochenende hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Waffenruhe von Samstagnachmittag bis Sonntagabend angekündigt. Die Ukraine will darauf nach Worten ihres Staatschefs Wolodymyr Selenskyj spiegelbildlich antworten.

In Swetly Jar im russischen Gebiet Wolgograd wurde nach Angaben von Gouverneur Andrej Botscharow ein Öltank durch den Drohnenangriff in Brand gesetzt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass. In Swetly Jar gibt es eine Chemiefabrik. In der Nähe liegt aber auch die Raffinerie von Wolgograd, eine der grössten in Russland, die ebenfalls schon mehrfach attackiert wurde.

Ukraine bremst russische Ölexporte

Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die russische Ölindustrie verstärkt und systematisch Exportterminals an Ostsee und Schwarzem Meer beschossen. Wegen höherer Ölpreise durch den Iran-Krieg und gelockerter US-Sanktionen zählt Moskau auf mehr Einnahmen für seine Kriegskasse. Der ukrainische Auslandsgeheimdienst berechnete indes, dass die russischen Exporte von Öl und Treibstoffen im März wegen der beschädigten Hafenanlagen leicht gesunken seien.

Lockerung der Sanktionen läuft aus

Am Samstagmorgen laufen Ausnahmen von den US-Sanktionen gegen russisches Öl aus. US-Präsident Donald Trump hatte Mitte März die Lockerung verfügt, weil Öl auf dem Weltmarkt knapp wurde. Russland durfte für einen Monat Öl verkaufen, das bereits auf Tanker verladen war.

Russland griff seinerseits die Ukraine in der Nacht mit 128 Drohnen an, wie die ukrainische Luftwaffe zählte. 113 Flugobjekte seien abgefangen worden. Am Morgen folgte eine zweite Angriffswelle auf mehrere Regionen. Unter anderem in der Hauptstadt Kiew waren Explosionen zu hören, wie der Rundfunksender Suspilne berichtete. (dab/sda/dpa)

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Das war ein selten dummer Krieg
Kriege sind per se eine Schnapsidee. Der Angriff Israels und der USA auf den Iran aber war richtig dumm. Das Regime wirkt fast unbesiegbar. Grösster Verlierer ist das iranische Volk.
Kriege sind eine der dümmsten Erfindungen der Geschichte. Dennoch kann die Menschheit nicht von der Idee lassen, Ziele mit Gewalt zu erreichen. Die Folgen sind unermessliches Leid und enorme Schäden, und Siege sind häufig nicht nachhaltig. Alexander der Grosse eroberte in der Antike ein riesiges Reich, das nach seinem frühen Tod zerfiel.
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