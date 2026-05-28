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Sportnews-Ticker: Jeremy Seewer und Ducati beenden Zusammenarbeit

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Jeremy Seewer und Ducati beenden Zusammenarbeit +++ Hurricanes stehen vor dem Finaleinzug

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
28.05.2026, 12:3428.05.2026, 12:34
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Das WM-Team ist komplett
Am Donnerstag sind die letzten Spieler ins WM-Vorbereitungscamp des Schweizer Nationalteams eingerückt.

Seit Montag trainiert die Equipe von Trainer Murat Yakin in St. Gallen. Zunächst war das Team noch dezimiert, da die Spieler, die am Pfingstwochenende noch im Einsatz gestanden hatten, später einrücken durften. Diese, unter ihnen Captain Granit Xhaka und weitere Leistungsträger wie Manuel Akanji, Remo Freuler und Ricardo Rodriguez, sind inzwischen ebenfalls in der Ostschweiz angekommen und standen am Donnerstagvormittag auf dem Trainingsplatz. Der einzige Abwesende war Fabian Rieder, der nach einer am Vortag erlittenen Fussverletzung eine Physiotherapie-Einheit absolvierte. Noah Okafor spulte aufgrund leichter Beschwerden ein individuelles Programm ab. (car/sda)
Jeremy Seewer und Ducati beenden Zusammenarbeit
Jeremy Seewer zieht mitten in der WM-Saison die Notbremse. Der Zürcher Motocross-Fahrer und Ducati gehen nach enttäuschenden Resultaten per sofort getrennte Wege, wie beide Seiten mitteilen.

Damit ist Seewers Projekt mit dem italienischen Hersteller krachend gescheitert. Ducati feierte zwar in der MotoGP grosse Erfolge, blieb im Motocross bislang aber klar hinter den Erwartungen zurück.

In der WM-Wertung liegt der 13-fache GP-Sieger aus Bülach nach sechs von 17 Grands Prix lediglich auf Rang 22.

Wie es für den bald 32-jährigen Seewer nun weitergeht, ist offen. (car/sda)
Carolina Hurricanes stehen vor Finaleinzug
Die Carolina Hurricanes sind in den NHL-Playoffs nur noch einen Sieg vom Einzug in den Stanley-Cup-Final entfernt. Sie gewinnen gegen die Montreal Canadiens mit 4:0 auch das zweite Auswärtsspiel. Nachdem in den beiden vorherigen Partien die Entscheidung jeweils erst in der Verlängerung gefallen war, sorgten die Carolina Hurricanes diesmal schon im ersten Drittel für eine Vorentscheidung. Sebastian Aho, Jordan Staal und Logan Stankoven trafen innerhalb von nur 2:47 Minuten und legten damit den Grundstein zum deutlichen Auswärtssieg gegen die Montreal Canadiens.

Nun führt Carolina in der Best-of-7-Serie mit 3:1. In der Nacht auf Samstag kann das Team aus Raleigh im Heimspiel mit einem vierten Sieg den dritten Finaleinzug der Geschichte der Franchise perfekt machen - den ersten seit 20 Jahren nach dem Stanley-Cup-Triumph 2006 mit dem Schweizer Goalie Martin Gerber. Als erster Finalist stehen bereits die Vegas Golden Knights fest. (riz/sda)
Valgren mit erstem grossen Sieg nach Beckenbruch
Der Däne Michael Valgren gewinnt in Andalo die hügelige 17. Etappe des Giro d'Italia. Valgren setzte sich in Andalo aus einer sechsköpfigen Fluchtgruppe durch und feierte damit vier Jahre nach einem schweren Unfall, der beinahe seine Karriere beendet hätte, einen emotionalen Erfolg. 2022 war der 34-Jährige bei der letzten Etappe der Route d'Occitanie in eine Schlucht gestürzt und hatte sich dabei das Becken gebrochen.

Valgren, Sieger beim Amstel Gold Race 2018, überraschte seine fünf verbliebenen Kollegen mit einem Angriff an der «Flamme Rouge». Mit seiner Erfahrung rettete er den Vorsprung vor dem Norweger Andreas Leknessund, der am diesjährigen Giro zum dritten Mal Zweiter wurde, und dem Italiener Damiano Caruso ins Ziel.

Im Gesamtklassement verteidigte Vingegaard die Maglia Rosa souverän. Er liegt weiterhin mehr als vier Minuten vor dem Österreicher Felix Gall. (riz/sda)



Thunder legen gegen die Spurs vor
Die Oklahoma City Thunder sind noch einen Sieg vom erneuten Einzug in die NBA-Finals entfernt. Der amtierende Champion bezwingt im fünften Spiel der Best-of-7-Serie die San Antonio Spurs 127:114 und führt in der Serie mit 3:2.

Bester Werfer war Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma City. Der MVP der Regular Season verbuchte 32 Punkte, während San Antonios Superstar Victor Wembanyama mit 20 Punkten (davon 12 Freiwürfe) und 6 Rebounds für einmal eher diskret blieb.

Spiel sechs der Serie findet in der Nacht auf Freitag in San Antonio statt. Bereits für die Finals qualifiziert haben sich die New York Knicks, die mit den Cleveland Cavaliers kurzen Prozess machten und die Serie mit 4:0 für sich entschieden. (nih/sda)

Golden Knights erster Finalist
Die Vegas Golden Knights ziehen auf kürzestem Weg in den Final um den Stanley Cup ein. Das Team aus Nevada bezwingt die Colorado Avalanche im vierten Spiel 2:1 und gewinnt die Best-of-7-Serie mit 4:0.

Die Golden Knights legten in der heimischen Arena bereits in der 5. Minute durch Mark Stone vor. Cole Smith sorgte rund fünf Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Mehr als der Anschlusstreffer durch den Schweden Gabriel Landeskog wollte den Gästen aus Colorado, die vor der Halbfinal-Serie nur eine Partie in den Playoffs verloren und die Qualifikation als bestes Team abgeschlossen hatten, nicht mehr gelingen. Akira Schmid fehlte bei den Golden Knights wie in sämtlichen bisherigen Playoff-Partien überzählig.

Gegner im diesjährigen Final um den Stanley Cup werden die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes. Letztere führen in der Serie mit 2:1 Siegen. (nih/sda)
Bayer wird in Genf Assistent von Hallam
Marco Bayer hat rund einen Monat nach seiner Entlassung als Cheftrainer der ZSC Lions einen neuen Job gefunden. Der 53-jährige Zürcher wechselt zu Genève-Servette und wird dort Assistent von Sam Hallam, der aktuell das schwedische Nationalteam coacht und mit seinem Team am Donnerstag im WM-Viertelfinal auf die Schweiz trifft. Wie die Genfer mitteilten, engagierten sie neben Bayer im Schweden Christer Olsson einen zweiten Assistenten. Damit sei der Trainerstab für die kommende Saison komplett. (nih/sda)


Fribourg Olympic zum 23. Mal Meister
Fribourg Olympic steht nach zwei Jahren wieder an der Spitze des Schweizer Basketballsports. Der Klub aus Freiburg gewann am Dienstag Spiel 4 des Playoff-Finals gegen Titelverteidiger Lions de Genève auswärts in Grand-Saconnex 86:66 und sicherte sich seinen 23. Meistertitel.

Die Mannschaft von Trainer Thibaut Petit verlor in dieser Saison auf nationalem Parkett nur zwei Partien - eine im Best-of-5-Final gegen Genf und eine in der Qualifikation gegen Union Neuchâtel. Wie 2007, 2018, 2022 und 2024 sicherte sich der Klub das Triple aus Meisterschaft, Cup und Ligacup. (riz/sda)
Vingegaard auch im Tessin unwiderstehlich
Jonas Vingegaard lanciert die letzte Giro-Woche mit einem weiteren Etappensieg. Der Däne im rosafarbenen Leadertrikot nutzt den Abstecher ins Tessin, um sich im Gesamtklassement weiter von der Konkurrenz abzusetzen. Der Captain des Teams Visma Lease-a-Bike war auch bei der vierten Bergankunft dieser 109. Italien-Rundfahrt eine Klasse für sich. Er gewann das 16. Teilstück über 113 km von Bellinzona nach Carì solo und baute mit seinem vierten Etappensieg die Führung im Gesamtklassement auf mehr als vier Minuten aus.

Zweiter bei der Bergankunft im Tessin wurde mit einem Rückstand von 1:09 Minuten der Österreicher Felix Gall, der neu auch den 2. Rang im Gesamtklassement belegt. Der Portugiese Afonso Eulalio, der am Samstag nach zehn Tagen in Rosa von Vingegaard als Leader abgelöst wurde, fiel vom 2. in den 5. Gesamtrang zurück. (riz/sda)




Goldener Schuh für Kane
Harry Kane kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Der Mittelstürmer des FC Bayern wird laut «Kicker» zum zweiten Mal den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torjäger der Saison in den höchsten europäischen Ligen erhalten. 2024 war der Captain der englischen Nationalmannschaft schon damit ausgezeichnet worden.

Kane kommt im Ranking der European Sports Media auf 72 Punkte für seine 36 Tore in der Bundesliga-Saison – wie auch in der Spielzeit 2023/2024. Auf Platz zwei landete im Ranking mit einem deutlichen Rückstand Norwegens Erling Haaland von Manchester City (27 Tore/54 Punkte) vor Frankreichs Vorjahressieger Kylian Mbappé (25/50) von Real Madrid. (abu/sda/dpa)
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