Militärblogger berichtet über russischen Rückzug bei Saporischschja

Russische Einheiten ziehen sich aus der Gegend um Saporischschja zurück. Das meldet ein einflussreicher russischer Militärblogger.

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Das Gebiet rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist heftig umkämpft. «Allein in den vergangenen 24 Stunden gab es brutale Angriffe auf Dnipro, Tscherkassy, Charkiw, Krywyj Rih, Tschernihiw, die Region Donezk und Saporischschja», postete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch in der Vorwoche.

Die russische Armee soll sich bei der schwer kriegsgeschädigten Stadt Saporischschja auf dem Rückzug befinden. Bild: keystone

Nun überrascht ein Video des einflussreichen russischen Militärbloggers «Rybar». Demnach habe sich die Lage an der Front rund um Saporischschja «weiterhin verschlechtert». Und der Blogger räumt den russischen Rückzug in der Gegend ein. Eine entscheidende Rolle spiele dabei die «ukrainische Überlegenheit an Drohnen und gut ausgebildeten Kräften», so Rybar.

Seit Tagen gibt es Berichte, wonach die russischen Geran-Drohnen an Schlagkraft verlieren. Schlecht ausgebildete Kräfte führten demnach zu Fehlern in der Produktion. Die Drohnen, die auf dem iranischen Modell Shahed aufbauen, würden deshalb teils in der Luft auseinanderfallen.

Ukraine berichtet von Vorstössen rund um Saporischschja

Die ukrainische Seite «Ukrinform» berichtete am Montag von Vorstössen rund um Saporischschja, bei der ukrainische Spezialkräfte «eine Reihe erfolgreicher Angriffe durchführten, bei denen sie russische Militärstellungen zerstörten und säuberten».

Ein auf Facebook veröffentlichtes Video soll diesen Vorstoss belegen.

Nachrichten von der Front lassen sich nur schwer überprüfen. Konrad Schuller von der deutschen «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» hat ukrainische Truppen an der Front in einem anderen Abschnitt nahe Kramatorsk begleitet.

Die Reportage beschreibt auch die derzeitige Überlegenheit der ukrainischen Drohnen. Die «FAZ» zitiert einen ukrainischen Soldaten über die Folgen der Überlegenheit auf der russischen Seite mit den Worten «Chaos bricht aus. Sie verlieren die Kontrolle. Manche versuchen, ihren Verletzten zu helfen. So entstehen Gruppen. Und die greifen wir an.»

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