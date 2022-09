Schweizer Tourist bricht nach Bad auf Elba zusammen – tot

Ein 76-jähriger Schweizer ist am Sonntagnachmittag auf Elba nach einem Bad im Meer zusammengebrochen und gestorben. Der Tourist brach kurz nach dem Verlassen des Wassers am Strand von Spiaggia Madonna delle Grazie in der Nähe von Capoliveri zusammen, wo er mit seiner Frau schwimmen gegangen war.

Den Angaben zufolge fühlte der Mann sich krank und starb kurz darauf. Seine Frau löste Alarm aus. Wiederbelebungsversuche der Rettungsdienste blieben erfolglos. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein. (aeg/ansa/sda)