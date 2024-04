USA und EU gehen gegen gewalttätige israelische Siedler vor – Schweiz zögert

Die USA, Grossbritannien und die EU haben auf diese Welle von Siedlergewalt reagiert. Den Anfang machte US-Präsident Joe Biden. Anfang Februar sanktionierte er vier notorische Gewalttäter aus dem Westjordanland. Unter anderem ist ihnen die Einreise in die USA untersagt, und etwaige Vermögenswerte in den USA werden konfisziert.

Marine Le Pen hat immer bessere Chancen, Europa auf den Kopf zu stellen

Die Rechtspolitikerin Marine Le Pen wird in Frankreich bereits als Siegerin der nächsten Präsidentschaftswahlen gehandelt. Die Partnerschaft mit Deutschland will sie durch eine französisch-russische Freundschaft ersetzen.

Als die konservativen Républicains Ende 2023 wissen wollten, ob sich ihre harte Linie zum neuen Immigrationsgesetz von Emmanuel Macron an den Wahlurnen auszahlen würde, gaben sie wie in solchen Fällen üblich beim angesehenen Institut Ipsos eine Meinungsumfrage in Auftrag. Das Resultat war spektakulär. Allerdings nicht für die Republikaner: Dem «Rassemblement National» (RN), der «Nationalen Sammlungsbewegung» von Marine Le Pen, werden in der 577-köpfigen Nationalversammlung im Fall von Neuwahlen 278 Sitze gutgeschrieben. Das würde die Regierungsmehrheit bedeuten.