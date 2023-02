Beschleunigte Visa-Verfahren auch für Syrerinnen und Syrer

Entscheidend sei nicht die Nationalität, sondern ob eine Person im betroffenen Gebiet gelebt habe, sagte Agnès Schenker, Sprecherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit Berichte von SRF und der «NZZ am Sonntag».

Syrische Erdbebenopfer, die vorübergehend bei Verwandten in der Schweiz unterkommen wollen, können rascher ein Visum erhalten. Die Schweiz wendet das beschleunigte Verfahren nicht nur für türkische, sondern auch für syrische Staatsangehörige an.

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Niederlande weisen russische Diplomaten aus

Die Niederlande haben etwa zehn russische Diplomaten des Landes verwiesen. Das teilte Aussenminister Wopke Hoekstra am Samstagabend dem TV-Sender NOS in Den Haag mit. Er begründete dies damit, dass Russland versuche, heimlich Mitarbeiter von Spionagediensten in den Niederlanden zu stationieren. Auch das russische Handelsbüro in Amsterdam müsse schliessen. Die Niederlande würden zugleich ihr Generalkonsulat in Sankt Petersburg schliessen.