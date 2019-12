International

Angestellte von Schweizer Botschaft in Sri Lanka verhaftet



In Sri Lanka hat die Polizei am Montag eine srilankische Angestellte der Schweizer Botschaft in Colombo verhaftet. Die Frau hatte angegeben, entführt und von Unbekannten bedroht worden zu sein. Nun wirft ihr die Polizei vor, «falsche Beweise fabriziert» zu haben.

Hintergrund der Verstimmung ist die zwischenzeitliche Entführung einer Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft am Montag der vergangenen Woche (25. November). Die Frau soll von unbekannten Männern in einen weissen Van verfrachtet und für zwei Stunden festgehalten worden sein. In der Folge soll sie gemäss Angaben des EDA «zur Herausgabe geschäftsrelevanter Informationen» gezwungen worden sein.

Die Schweiz bezeichnete die Entführung als einen «sehr gravierenden und nicht akzeptablen Angriff» auf eine ihrer diplomatischen Vertretungen und deren Angestellte. Der Schweizer Botschafter übergab der srilankischen Regierung eine offizielle Protestnote. Und das EDA zitierte den für die Schweiz zuständigen srilankischen Botschafter aus Berlin ein. Die Schweiz forderte Sri Lanka zu einer «raschen und lückenlosen Aufklärung des Vorfalls» auf und verlangte Sicherheitsgarantien für das Botschaftspersonal. (dfr/cbe/sda)

