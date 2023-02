Streit um «fremde Richter» mit der EU: Was Sunaks Nordirland-Deal für die Schweiz bedeutet

Von rechtsbürgerlichen Kreisen wie auch von den Gewerkschaften wird der EuGH aber abgelehnt. In den laufenden Sondierungsgesprächen strebt der Bundesrat an, den EuGH bei sensiblen Politikbereichen wie dem Lohnschutz oder den EU-Bürgerrechten auszuklammern. Dass sich die EU nun auch in den Nachverhandlungen mit Grossbritannien nicht bewegt hat, dürfte nicht ohne Einfluss bleiben. (aargauerzeitung.ch)

Mehr noch als die praktischen Probleme gab aber die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu reden. Weil in Nordirland EU-Recht weiterhin angewendet wird, behält dieser gemäss dem vor drei Jahren abgeschlossenen Austrittsabkommen seine Zuständigkeit, was Brexit-Hardliner als «Kolonial-Regelung» bezeichneten.

Nun haben von der Leyen und Premier Sunak nach monatelangem Hin und Her eine Lösung präsentiert. Konkret beinhaltet der Deal, den Sunak das «Windsor-Rahmenabkommen» nannte, dass für Nordirland bestimmte Güter aus Grossbritannien nicht mehr kontrolliert werden. Sie kommen über eine sogenannte «Grüne Spur» direkt ins Land. Nur britische Produkte, die über Nordirland weiter in die EU exportiert werden, müssen den Zoll durchlaufen. Der Grossteil der Grenzkontrollen entfällt damit.

Mit dem Streit um das Nordirland-Protokoll endet auch die Blockade der Forschungszusammenarbeit. Die Einigung sei «eine gute Nachricht» für die Forscher und Forscherinnen in der EU und dem Vereinigten Königreich, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie sei froh, «jetzt sofort die Arbeit am Assoziierungsabkommen aufzunehmen», welches die Voraussetzung für eine Teilnahme am Forschungsprogramm «Horizon Europe» sei.

Der Streit um das sogenannte «Nordirland-Protokoll» rührt daher, dass Nordirland anders als der Rest des Vereinigten Königreichs im EU-Binnenmarkt verbleibt. Dies, um eine harte Grenze in der ehemaligen Bürgerkriegsregion zu verhindern. Die Konsequenz davon war, dass eine neue Zollgrenze zur englischen Hauptinsel entstand. Die London-treuen Unionisten in Nordirland fürchteten, damit könnten sie vom Vereinigten Königreich abgekapselt werden.

Zwei Jahre nach dem definitiven Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union ist auch der Streit um Nordirland gelöst. Der britische Premierminister Rishi Sunak sprach in Windsor nähe London an der Seite von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einem «entscheidenden Durchbruch» und «einem neuen Kapitel», das nun zwischen den «Alliierten, Handelspartnern und Freunden» aufgeschlagen werde.

Mehrere Orte ohne Niederschlag: So trocken war der Februar in der Schweiz wirklich

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Schwere Ausschreitungen israelischer Siedler nach tödlichem Anschlag

Nach einem tödlichen Anschlag auf zwei Israelis im nördlichen Westjordanland ist es dort am Sonntag zu schweren Ausschreitungen israelischer Siedler gekommen. Ein Palästinenser wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums durch Schüsse tödlich verletzt. Es war zunächst unklar, ob diese von Siedlern oder Soldaten abgegeben worden waren. Mindestens 100 Palästinenser wurden nach Angaben von Sanitätern verletzt, als israelische Siedler in Huwara und Ortschaften in der Umgebung zahlreiche Häuser, Läden und Autos von Palästinensern in Brand setzten.