So viel soll das unsachgemässe Wegwerfen von Zigaretten-Stummeln künftig kosten

Von kleinen Zigi-Stummeln bis zu grösseren Abfallbergen vor den Siedlungen: Der Bundesrat will Abfallsünder künftig mit Ordnungsbussen bestrafen. So hat die Regierung am Mittwoch eine neue Ordnungsbussenverordnung in die Vernehmlassung gegeben. Wenn das Parlament zustimmt, dürfte das neue Gesetz Tatsache werden.

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

Mehrfamilienhaus in Schmerikon SG brannte – massiver Sachschaden

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Schmerikon SG nach Angaben der Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Wie Kantonspolizei St.Gallen am frühen Mittwochmorgen mitteilte, hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen kurz vor Mitternacht von Anwohnern die Meldung von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse erhalten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hat der Dachstock schon in Vollbrand gestanden, so die Polizei. Insgesamt sechs Bewohner aus vier Wohnungen konnten rechtzeitig gerettet werden. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst begutachtet und waren unverletzt.