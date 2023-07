Tausende gehen bei Protesten gegen Gewalt in Serbien auf die Strasse

Tausende Menschen haben am Samstagabend in Belgrad und anderen serbischen Städten gegen die Gewalt in dem Balkanland demonstriert. Es war der zehnte Protest in Folge, nachdem bei zwei Amokläufen im Mai 18 Menschen getötet worden waren.

Protestierende am Samstag in Belgrad. Bild: keystone

Die Teilnehmer der Belgrader Kundgebung versammelten sich vor dem Parlament im Zentrum der Hauptstadt. Sie marschierten zu dem anderthalb Kilometer entfernten Kommando der Belgrader Polizei, wie Medien berichteten.

Rücktritt gefordert

Die Teilnehmer der Kundgebungen forderten den Rücktritt von Präsident Aleksandar Vucic sowie der für den Sicherheitsapparat zuständigen Beamten. Sie warfen Vucic und den von ihm kontrollierten Boulevardmedien vor, ein Klima des Hasses und der Gewalt zu erzeugen.

Mit dem Marsch zum Belgrader Polizeikommando brachten sie ihre Solidarität mit Polizeibeamten zum Ausdruck, die an der Entdeckung einer Drogenplantage bei Belgrad beteiligt gewesen waren. Deren Besitzer soll ein Geschäftsfreund von Vucics Bruder gewesen sein.

Ähnliche Proteste fanden auch in den Städten Novi Sad, Nis, Kragujevac und Valjevo statt. Zu den Kundgebungen hatten linke und liberale Oppositionsparteien sowie Bürgerbewegungen aufgerufen. In Belgrad nahmen daran am Samstag weniger Menschen teil als an den vorangegangenen Wochenenden. Die Organisatoren hatten damit gerechnet und schrieben dies der Urlaubssaison zu. Sie gehen davon aus, dass die Proteste im September erneut an Fahrt gewinnen.

