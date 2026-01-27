wechselnd bewölkt-3°
DE | FR
burger
International
Sport

«Bleibt den USA fern»: Sepp Blatter warnt Fans vor Reise an die WM

Former Fifa President, Joseph (Sepp) Blatter, centre, arriving to the verdict at the special appeals court, in Muttenz, Switzerland, Tuesday, March 25, 2025. A special appeals court, sitting in Mutten ...
Sepp Blatter sieht die WM in den USA kritisch.Bild: keystone

«Bleibt den USA fern»: Sepp Blatter warnt Fans vor Reise an die WM

Der Walliser Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter rät Fussballfans, die USA im Sommer zu meiden. Die politische Lage könnte für Reisende unerwartete Konsequenzen haben.
27.01.2026, 05:0427.01.2026, 06:54
Ein Artikel von
t-online

Blatter hat Fussballfans von Reisen zur Weltmeisterschaft in die USA abgeraten. «Für die Fans gibt es nur einen Ratschlag: Bleibt den USA fern», schrieb der 89-Jährige bei X. Er äusserte Sicherheitsbedenken und verwies auf die politische Lage, die für Besucher problematisch sein könnte. Auch der Antikorruptionsexperte Mark Pieth teilt diese Einschätzung und warnt vor möglichen Schwierigkeiten bei der Einreise.

Pieth, der von 2011 bis 2013 Vorsitzender einer Kommission für Verbandsführung bei der FIFA war, erklärte im Interview mit dem «Tagesanzeiger», dass Fans bei der Einreise in die USA möglicherweise direkt zurückgeschickt oder nach Mittelamerika deportiert werden könnten. Er riet dazu, die Spiele lieber im Fernsehen zu verfolgen.

Pieth verglich die Sicherheitslage in den USA mit der in Mexiko:

«Die USA sind in Bezug auf die Sicherheit in einer ähnlichen Situation wie Mexiko. In Mexiko sind es die Drogenbanden, die mit Übergriffen drohen, in den USA ist es ein autoritär werdender Staat.»

Die deutsche Regierung hat ebenfalls am Montag Reisende zur Vorsicht aufgerufen, nachdem in Minneapolis ein Mensch bei einem Einsatz der Grenzschutzbehörde Border Patrol erschossen wurde.

Eine Frame-für-Frame-Analyse der zweiten Tötung in Minneapolis

Das Schweizer Aussendepartement warnt nicht ausdrücklich vor WM-Besuchen und stuft die USA weiter als «grundsätzlich sicher» ein. Allerdings weist auch das EDA auf «mögliche lokale Proteste und gewaltsame Zusammenstösse nach Polizeieinsätze, die als unverhältnismässig empfunden werden» hin. Auch der weitverbreitete Waffenbesitz und mögliche Terrorrisiken werden vom Aussendepartement in seiner aktuellen Einschätzung thematisiert.

Blatter, der 2015 nach mehreren Skandalen als FIFA-Chef zurückgetreten war, kritisierte seinen Nachfolger Gianni Infantino in den vergangenen Jahren mehrfach. Die Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA statt, die das Turnier gemeinsam mit Mexiko ausrichten. (t-online/con/sid)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus
1 / 9
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus

Im Hotel« Fairmont Grand Del Mar» wird sich die Fussball-Nati während der Weltmeisterschaft aufhalten.
quelle: fairmont grand del mar / fairmont grand del mar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So toll Langlaufen kannst du jetzt in ... New York
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
18 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Gina3
27.01.2026 05:52registriert September 2023
Ich bin fast geneigt zu schreiben, dass sich der alte Sepp ausnahmsweise einmal wirklich um das Wohl der Fans sorgt und nicht nur um das seines Geldbeutels. Was Ex Vorsitzender Pieth sagt, lässt sich wie folgt präzisieren :

Die USA sind in Bezug auf die Sicherheit in einer ähnlichen Situation wie Mexiko. In Mexiko sind es die Drogenbanden, die mit Übergriffen drohen, in den USA ist es ein fascistischer Staat, der Drogen als Vorwand vorschiebt.»
334
Melden
Zum Kommentar
avatar
maruhu
27.01.2026 06:28registriert Januar 2021
Da hat Herr Blatter recht, solange diese Trumpgarde am Ruder ist, sollte man die USA meiden. Zur eigener Sicherheit, aber auch aus ethischen Gründen.
260
Melden
Zum Kommentar
avatar
wideglide
27.01.2026 05:25registriert Oktober 2021
Hätte nie gedacht dass mir genau dieser Herr mal noch sympatisch wird.
264
Melden
Zum Kommentar
18
GC holt Michi Frey: «Sportlich und menschlich überzeugt» +++ Basel leiht Junior Zé aus
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
Zur Story