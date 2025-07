Ältester Marathonläufer bei Unfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen

Fauja Singh schrieb Geschichte: Als erster Hundertjähriger lief er einen Marathon. Zwar benötigte er sechs Stunden mehr als der Sieger. Doch der langsamste war er nicht – fünf Läufer waren langsamer als er.

Nun ist der «Turbaned Tornado», der älteste Marathonläufer der Welt, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er wurde rund 114 Jahre alt.

Fauja Singh läuft im Alter von 101 Hongkong-Marathon mit. Bild: keystone

Singh wurde 1911 in Indien geboren, später zog er nach London. Im Alter von 89 begann er mit dem Laufen, um über den Tod seiner Frau und seines Sohnes hinwegzukommen. Täglich lief er zwischen 12 und 16 Kilometer. Nur einige Monate später stand er am Start des London-Marathons – und kam nach 6 Stunden und 54 Minuten ins Ziel. Danach war er nicht mehr zu bremsen: Insgesamt absolvierte er neun Marathons, unter anderem in New York, Toronto und Hongkong.

Ins Guinness-Buch schaffte er es nicht – ihm fehlte die Geburtsurkunde.

Geschafft. Fauja Singh nach dem Hongkong-Marathon 2013. Bild: keystone

Nach Angaben der indischen Polizei wurde Singh in der Nähe seines Heimatdorfes im Bundesstaat Punjab von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Fahrer begann Fahrerflucht. Die Polizei sucht Augenzeugen. (cst)