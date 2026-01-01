Geburtstagskind Ratajski (rechts) hatte gegen Littler das Nachsehen. Bild: www.imago-images.de

Littler stürmt in den WM-Halbfinal – van Veen wirft Humphries raus

Luke Littler hat an der Darts-WM in London einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Nach einem Sieg über den Polen Krzysztof Ratajski steht der 18-jährige Engländer in den Halbfinals. Ebenfalls vom Titel träumen darf Gian van Veen.

Ralf Meile

Littler – Ratajski 5:0

Bei seiner dritten WM-Teilnahme kann Luke Littler zum dritten Mal den Final erreichen. Im Viertelfinal am Neujahrsabend setzte er sich souverän mit 5:0 gegen Krzysztof Ratajski durch. Littler trifft im Halbfinal auf seinen 38-jährigen Landsmann Ryan Searle.

Herr der Lage: Luke Littler. Bild: www.imago-images.de

Beinahe spannender als das Match, war die Frage, wie Littler vor dem Match empfangen wird. Nach dem Achtelfinal-Sieg über Rob Cross hatte sich die Weltnummer 1 mit den Fans angelegt. Sie sollen ihn ruhig ausbuhen, meinte der 18-Jährige, denn sie würden Eintritt bezahlen und damit für sein Einkommen sorgen.

Vor dem Viertelfinal gegen Ratajski waren zwar vereinzelt Pfiffe im «Ally Pally» zu hören. Doch die grosse Mehrheit der Anhänger hatte dem Star verziehen und feierte ihn von Anfang an.

Gleich im entscheidenden Leg des ersten Satzes riss Littler die Fans von den Sitzen. Er checkte 170 Punkte aus, «Big Fish» genannt, und feierte dies ausgelassen mit einer Fischer-Geste. Druck schien von ihm abgefallen zu sein – gänzlich unbelastet war Littler nach dem Trubel um seine Aussage wohl doch nicht angetreten.

Von seinem polnischen Gegner kam an dessen 49. Geburtstag zu wenig Gegenwehr. Und wenn sich Ratajski mal Chancen boten, liess er diese durch eine schwache Quote auf die abschliessenden Doppelfelder platzen. Wie beim bislang grössten WM-Erfolg des «Polish Eagle» im Jahr 2021 endete auch dieses Turnier im Viertelfinal.

Humphries – Van Veen 1:5

Der zweifache Junioren-Weltmeister schlägt auch bei den Erwachsenen zu: Gian van Veen steht erstmals in einem WM-Halbfinal. Der 23-jährige Niederländer bezwang mit Luke Humphries den Weltmeister von 2024 und stieg damit gleichzeitig zur Nummer 3 der Welt auf.

Bärenstark: Gian van Veen. Bild: keystone

Im mit Spannung erwarteten Duell war van Veen in allen Belangen der bessere Spieler. Er beeindruckte mit dem Average von 105,4 Punkten, einer Doppelquote von 55 Prozent und mit drei High Finishes (darunter eine 170).

Humphries leistete sich Unkonzentriertheiten, die er sich gegen einen Gegner in dieser Verfassung nicht leisten durfte. Bezeichnend war der fünfte Satz, als dieser bei 2:2 Legs stand, «Cool Hand Luke» bei eigenem Anwurf schwächelte und die Chance, auf 2:3 Sätze zu verkürzen, vergab.

Van Veen ist wohl endgültig zu Humphries' Angstgegner geworden. Im Jahr 2025 gingen alle vier Duelle zwischen den beiden an den Niederländer. Dieser schrieb mit seinem Triumph zugleich nationale Darts-Geschichte: Nach 13 Jahren löste er Michael van Gerwen als niederländische Nummer 1 ab.

Die ersten beiden Viertelfinals

Die Halbfinals

Littler (1) – Searle (20)

Van Veen (10) – Anderson (14)

Die Halbfinals finden am Freitag, 2. Januar statt. Beide Partien werden am Abend ab 20.30 Uhr ausgetragen. Der WM-Final steigt dann am Samstag um 21 Uhr.