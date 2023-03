Türkische Opposition macht Kilicdaroglu zu Erdogan-Herausforderer

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu tritt bei den im Mai geplanten Präsidentenwahlen gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan an. Das verkündete ein Bündnis aus sechs Parteien am Montagabend in Ankara. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen wären eigentlich im Juni. Erdogan hat aber angekündigt, sie auf den 14. Mai vorzuziehen. Die Wahlen gelten als Bewährungsprobe für den Präsidenten, der seit 20 Jahren an der Macht ist. Umfragen zufolge ist seine Wiederwahl alles andere als sicher. (sda/dpa)