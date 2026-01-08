Du findest es kalt draussen? DAS ist kalt (... du Mimose)
Die vergangenen Tage war es hierzulande wahrlich winterlich. Höchstwerte im Norden der Schweiz lagen bei etwa -6 bis -2 Grad, heute Donnerstag könnte es im Flachland sogar wieder etwas schneien.
Minusgrade im Flachland, Minusfreude im Gesicht: Es bleibt frostig in der Schweiz.
Falls du bei diesen Temperaturen schon wimmerst und zitterst, lass dir gesagt sein: Es könnte schlimmer und kälter sein – sehr viel schlimmer und kälter.
Hier ein paar eisige (und auch ein paar lustige) Bilder, die du dir hoffentlich drinnen in der Wärme anschauen kannst.
Hier mag es kalt sein, aber (noch) nicht so kalt.
Wenn die Bananenschale zerspringt, bevor du darauf ausrutschen kannst.
Das nennt sich wahre Fan-Liebe.
An einem eher frösteligen Football-Spiel der Buffalo Bills, damals im Dezember 2017.
Stell dir das mal vor:
«Ich habe schon kaltes Wetter erlebt, aber es war nie so kalt, dass mein Fenster zerbrach. Es klang wie ein Schuss.»
Immerhin: Die frostigen Temperaturen eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten.
Dieser eingefrorene Leuchtturm in Michigan
Das war mal ein cooles Auto, jetzt ist es ein eisiges.
Auch mehr als cool, dieser gefrorene Wasserschlauch:
Richtig kalt ist es erst, wenn dein Bart so aussieht:
Und deine Wimpern so:
Okay, ja, das scheint sehr hilfreich.
Da hilft aber auch das Ampel-Design nicht.
«Es sind minus 42 Grad in Chicago … das ist meine eingefrorene Toilette.»
Auch eher ungünstig:
Passend dazu eine Slideshow (mit noch mehr Bildern):
Du denkst, in der Schweiz ist es kalt? DAS ist kalt:
Okay, das ist wirklich n(ice).
Wie praktisch: Hausgemachte Eiswürfel aus dem Garten
Aaaah, ein toller Klassiker:
Das Auto solltest du die kommenden Tage vielleicht besser in der Garage lassen.
In diesem Sinne:
Lieber etwas öfter zu Hause bleiben – sorfern du kannst.
... oder eben den Schlitten nehmen.
(sim)
