Du findest es kalt draussen? DAS ist kalt (... du Mimose)

Anstatt dich aufzuwärmen, zeigen wir dir, wie Kälte WIRKLICH aussieht – in 19 spannenden und witzigen Bildern oder Gifs.

Die vergangenen Tage war es hierzulande wahrlich winterlich. Höchstwerte im Norden der Schweiz lagen bei etwa -6 bis -2 Grad, heute Donnerstag könnte es im Flachland sogar wieder etwas schneien.

Minusgrade im Flachland, Minusfreude im Gesicht: Es bleibt frostig in der Schweiz.

Das bist du. bild: reddit

Falls du bei diesen Temperaturen schon wimmerst und zitterst, lass dir gesagt sein: Es könnte schlimmer und kälter sein – sehr viel schlimmer und kälter.

Hier ein paar eisige (und auch ein paar lustige) Bilder, die du dir hoffentlich drinnen in der Wärme anschauen kannst.

Hier mag es kalt sein, aber (noch) nicht so kalt.

Gesehen vor ein paar Jahren in Québec, Kanada. Bild: reddit

Wenn die Bananenschale zerspringt, bevor du darauf ausrutschen kannst.

Das nennt sich wahre Fan-Liebe.

An einem eher frösteligen Football-Spiel der Buffalo Bills, damals im Dezember 2017.

Stell dir das mal vor:

«Ich habe schon kaltes Wetter erlebt, aber es war nie so kalt, dass mein Fenster zerbrach. Es klang wie ein Schuss.»

Immerhin: Die frostigen Temperaturen eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten.

Dieser eingefrorene Leuchtturm in Michigan

Das war mal ein cooles Auto, jetzt ist es ein eisiges.

Auch mehr als cool, dieser gefrorene Wasserschlauch:

Richtig kalt ist es erst, wenn dein Bart so aussieht:

Und deine Wimpern so:

Okay, ja, das scheint sehr hilfreich.

Gesehen beim Lake Tahoe, Kalifornien/Nevada. Bild: reddit

Da hilft aber auch das Ampel-Design nicht.

«Es sind minus 42 Grad in Chicago … das ist meine eingefrorene Toilette.»

Auch eher ungünstig:

Du denkst, in der Schweiz ist es kalt? DAS ist kalt:

Also wenn das mal nicht schulfrei bedeutet.

Okay, das ist wirklich n(ice).

Wie praktisch: Hausgemachte Eiswürfel aus dem Garten

Aaaah, ein toller Klassiker:

Das Auto solltest du die kommenden Tage vielleicht besser in der Garage lassen.

In diesem Sinne:

Lieber etwas öfter zu Hause bleiben – sorfern du kannst.

... oder eben den Schlitten nehmen.

