Kälte in der Schweiz: Lustige und spannende Bilder zu Minusgraden

Lustige und spannende Bilder zur eisigen Kälte
Bild: Instagram/reddit/watson

Du findest es kalt draussen? DAS ist kalt (... du Mimose)

Anstatt dich aufzuwärmen, zeigen wir dir, wie Kälte WIRKLICH aussieht – in 19 spannenden und witzigen Bildern oder Gifs.
08.01.2026, 06:0708.01.2026, 06:07

Die vergangenen Tage war es hierzulande wahrlich winterlich. Höchstwerte im Norden der Schweiz lagen bei etwa -6 bis -2 Grad, heute Donnerstag könnte es im Flachland sogar wieder etwas schneien.

Minusgrade im Flachland, Minusfreude im Gesicht: Es bleibt frostig in der Schweiz.

Bise
Das bist du.bild: reddit

Falls du bei diesen Temperaturen schon wimmerst und zitterst, lass dir gesagt sein: Es könnte schlimmer und kälter sein – sehr viel schlimmer und kälter.

Hier ein paar eisige (und auch ein paar lustige) Bilder, die du dir hoffentlich drinnen in der Wärme anschauen kannst.

Hier mag es kalt sein, aber (noch) nicht so kalt.

Eiskalte Bilder
Gesehen vor ein paar Jahren in Québec, Kanada.Bild: reddit

Wenn die Bananenschale zerspringt, bevor du darauf ausrutschen kannst.

Kälte-Bilder. Zersprungene Bananenschale
Bild: imgur

Das nennt sich wahre Fan-Liebe.

Frostige Bilder
Bild: imgur

An einem eher frösteligen Football-Spiel der Buffalo Bills, damals im Dezember 2017.

Stell dir das mal vor:

Eiskalte Bilder
Bild: x

«Ich habe schon kaltes Wetter erlebt, aber es war nie so kalt, dass mein Fenster zerbrach. Es klang wie ein Schuss.»

Immerhin: Die frostigen Temperaturen eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dieser eingefrorene Leuchtturm in Michigan

Das war mal ein cooles Auto, jetzt ist es ein eisiges.

Kalt
Bild: Instagram

Auch mehr als cool, dieser gefrorene Wasserschlauch:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Richtig kalt ist es erst, wenn dein Bart so aussieht:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Und deine Wimpern so:

Eingefrorene Wimpern: Kälte-Bilder
Bild: reddit

Okay, ja, das scheint sehr hilfreich.

Lake Tahoe Ampel eingeforen
Gesehen beim Lake Tahoe, Kalifornien/Nevada.Bild: reddit

Da hilft aber auch das Ampel-Design nicht.

«Es sind minus 42 Grad in Chicago … das ist meine eingefrorene Toilette.»

Eingefrorene Toilette
Bild: reddit

Auch eher ungünstig:

Eingefrorene WC-Schüssel
Bild: reddit

Passend dazu eine Slideshow (mit noch mehr Bildern):

Du denkst, in der Schweiz ist es kalt? DAS ist kalt:

1 / 49
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
Also wenn das mal nicht schulfrei bedeutet.
Okay, das ist wirklich n(ice).

Die krassesten Eis-Bilder zur Kälte
Bild: reddit

Wie praktisch: Hausgemachte Eiswürfel aus dem Garten

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Aaaah, ein toller Klassiker:

Die besten Bilder zur Kälte
Bild: reddit

Das Auto solltest du die kommenden Tage vielleicht besser in der Garage lassen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

In diesem Sinne:

Lieber etwas öfter zu Hause bleiben – sorfern du kannst.

Kalt und Schnee: Katze will nicht raus
Bild: instagram

... oder eben den Schlitten nehmen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(sim)

Themen
