bedeckt-1°
DE | FR
burger
International
USA

USA: Senatoren finden Angriff der USA auf Grönland wäre dumm

US-Senator: Angriff auf Grönland wäre «raketenmässig dumm»

08.01.2026, 07:1308.01.2026, 07:13

Im US-Kongress haben sich mehrere republikanische Parteifreunde von Präsident Donald Trump kritisch zu einem möglichen Militäreinsatz zur Annexion Grönlands geäussert. Senator John Curtis schrieb auf der Plattform X, es sei wichtig, die Partnerschaft mit Dänemark und Grönland zu verstärken, aber «der Einsatz des Militärs ist nicht angemessen, nicht nötig und nichts, was ich unterstützen werde». Die riesige Arktisinsel Grönland mit ihren rund 56'000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

Don Bacon, ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus, kritisierte, die Gedankenspiele der Regierung zu Grönland seien schädlich und sorgten nur für Ärger bei den Nato-Verbündeten. Dem Sender CNN sagte er weiter, das Ansinnen, sich Grönland einzuverleiben, sei eine der «dümmsten» Sachen, die er seit einem Jahr aus dem Weissen Haus gehört habe. Er hoffe, andere Republikaner würden der Regierung ebenfalls deutlich sagen, dass sie hier auf einem Irrweg unterwegs sei.

Senator spricht über mögliches Referendum zu US-Beitritt

Senator John Kennedy sagte nach einer Unterrichtung im Kongress durch Aussenminister Marco Rubio, dass sogar ein «mässig intelligenter Neuntklässler» wisse, dass eine Invasion Grönlands «raketenmässig dumm» wäre. Weder Präsident Trump noch Aussenminister Rubio seien dumm, betonte er. «Sie planen keine Invasion Grönlands», sagte er dem Sender CNN. Das schliesse nicht aus, eine neue rechtliche Grundlage für die Verteidigung der USA und Grönlands anzustreben.

epa12199806 Senator John Kennedy (Republican of Louisiana) departs a classified briefing in the Senate SCIF of the US Capitol in Washington, DC, USA 26 June 2025. The Senate is receiving a classified ...
Der republikanische Senator John Kennedy.Bild: keystone

Es könne zum Beispiel ein Referendum in Grönland über einen Beitritt zu den USA geben, meinte Kennedy. Eine einfache Mehrheit der Wahlberechtigten wäre ausreichend. «Ich sage nicht, dass das passieren wird, oder nicht passieren wird. Aber ich glaube, das ist wirklich das, was der Präsident meint», sagte der Senator weiter.

Senator Tillis betont Bedeutung der Nato für die USA

Kennedys Parteikollege Thom Tillis kritisierte auch Trumps einflussreichen Vizestabschef Stephen Miller, der mit besonders scharfen Äusserungen zu Grönland für Aufsehen gesorgt hatte. Miller sollte entweder wissen, worüber er spreche oder sich einen neuen Job suchen, forderte der Republikaner.

Sen. Thom Tillis, R-N.C., speaks before the Senate Judiciary Committee confirmation hearing for Kash Patel, President Donald Trump&#039;s choice to be director of the FBI, at the Capitol in Washington ...
Thillis findet, es gäbe kein wichtigeres Bündnis für die USA als die Nato.Bild: keystone

Es gebe kein wichtigeres Bündnis als die Nato, auch wenn Miller vielleicht nichts darüber wisse, sagte Tillis. Dänemark sei ein herausragendes Nato-Mitglied und das Verteidigungsbündnis sei auch für die USA von entscheidender Bedeutung, betonte er. Die meisten seiner Kollegen – «ob sie es laut sagen oder nicht» – seien auch seiner Meinung, betonte der Senator.

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen warnte, ein US-Angriff auf Grönland, das zu Dänemark und damit zur Nato gehört, wäre das Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses und der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestehenden Sicherheitsarchitektur.

epa12602240 Danish Prime Minister Mette Frederiksen at the end of the EU Council Summit in Brussels, Belgium, 19 December 2025. EU leaders were meeting to discuss the latest developments in Ukraine, t ...
Die Ministerpräsidentin von Dänemark Mette Frederiksen.Bild: keystone

Dänemark und die Regierung Grönlands weisen den von Trump angemeldeten Besitzanspruch auf die Arktisinsel entschieden zurück. Auch die EU sowie zahlreiche europäische Staaten kritisieren das Ansinnen der US-Regierung. Trump spricht seit langem davon, dass die USA Grönland für ihre nationale Sicherheit «brauchen». Er hat zeitweise von einem Kauf Grönlands gesprochen, aber auch den Einsatz des US-Militärs nicht ausgeschlossen. Die Diskussion flammte nach dem jüngsten Angriff des US-Militärs in Venezuela erneut auf. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
1 / 49
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
Also wenn das mal nicht schulfrei bedeutet.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump hat Angst vor Impeachment – und lügt über Briefwahl
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Grundsatz der Eigenverantwortung»: EDA holt auf Insel gestrandete Schweizer nicht zurück
Das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) wird die auf der jemenitischen Insel Sokotra gestrandeten Schweizerinnen und Schweizer nicht zurückholen. Das teilte das EDA am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt.
Zur Story