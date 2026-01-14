freundlich-1°
DE | FR
burger
International
Thailand

Schweres Zugunglück in Thailand: Opferzahl steigt auf 22

Schweres Zugunglück in Thailand: Opferzahl steigt auf 22

Bei einem schweren Zugunglück in Thailand ist die Zahl der Toten Behördenangaben zufolge auf mindestens 22 gestiegen.
14.01.2026, 06:4114.01.2026, 06:41

Etwa 70 weitere Passagiere seien teilweise schwer verletzt worden, berichtete die Zeitung «Khaosod» unter Berufung auf die Polizei. Am Morgen (Ortszeit) war ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast.

This photo released from State Railway of Thailand, shows aid workers after a construction crane fell into a passenger train in Nakhon Ratchasima province, Thailand Wednesday, Jan. 14, 2026. (State Ra ...
Die Unglücksstelle in Thailand.Bild: keystone

Das Unglück ereignete sich in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) sollen sich 195 Menschen an Bord des Zuges befunden haben. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sonderermittler in Südkorea fordert Todesstrafe für Ex-Präsident
Ein südkoreanisches Sonderermittlerteam hat die Todesstrafe für den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol gefordert. Der 65-Jährige, der im Dezember 2024 überraschend das Kriegsrecht verhängt hatte, habe sich laut Argumentation der Sonderermittler des Aufruhrs schuldig gemacht, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap.
Zur Story