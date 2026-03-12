hat beim Etappenrennenauch das fünfte Teilstück solo für sich entschieden. Der dänische Tour-de-France-Sieger von 2022 und 2023 erreichte das Ziel nach coupierten 206 Kilometern von Cormoranche-sur-Saône nach Colombier-le-Vieux mehr als zwei Minuten vor den ersten Verfolgern und baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.Nach seinem zweiten Tagessieg in 24 Stunden geht Vingegaard mit dem beträchtlichen Vorsprung vonauf den Kolumbianer Daniel Felipe Martinez in die letzten drei Etappen. Der Deutsche Georg Steinhauser liegt als Gesamtdritter bereits fast sechs Minuten hinter Vingegaard. Die Plätze 2 und 3 belegten am Donnerstag der Franzose Valentin Paret-Peintre (2:02 Minuten zurück) und der Ecuadorianer Harold Tejeda (2:20). Bester Schweizer warmit mehr als elf Minuten Rückstand im. (riz/sda)