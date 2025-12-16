Nebel-1°
DE | FR
burger
International
Türkei

Manifest: Türkische Girlband wegen «schamlosen Verhaltens» verurteilt

Zu freizügig für Erdogan: Türkische Girlgroup wegen «schamlosen Verhaltens» verurteilt

Ein Konzert der türkischen Girlband Manifest hat weitreichende Folgen: Die Sängerinnen mussten vor Gericht.
16.12.2025, 04:5816.12.2025, 04:58
Ein Artikel von
t-online

Die türkischen Behörden haben eine bekannte türkische Pop-Girlband wegen «schamlosen Verhaltens» verurteilt. Das Istanbuler Gericht verhängte gegen die sechs Sängerinnen der Gruppe Manifest eine Strafe von 3 Monaten und 22 Tagen auf Bewährung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Auch eine Sängerin, die einen Gastauftritt bei einem Konzert der Gruppe hatte, wurde demnach auf Bewährung verurteilt.

Manifest
Die türkische Band Manifest wurde verurteilt. Bild: youtube

Auslöser war ein Konzert im September in Istanbul vor tausenden Fans. Die sechs Sängerinnen, alle Anfang 20, trugen bei ihrem Auftritt knappe Kleidung, die Dessous ähnelten, und begeisterten mit ihren Tanzeinlagen das Publikum.

In der Begründung des Gerichts hiess es nach Angaben der Tageszeitung «Cumhuriyet» unter anderem, die Musikerinnen hätten auf der Bühne Bewegungen gemacht, die an Geschlechtsverkehr erinnerten.

Die Sängerinnen hatten nach Bekanntwerden der Ermittlungen im September mitgeteilt, sie hätten mit ihrem Auftritt nicht vorgehabt, jemanden zu verärgern oder Empfindlichkeiten zu ignorieren. Sie seien betrübt über die Situation. Das Ziel der Band sei es, mit Musik und Tanz Menschen aller Altersgruppen und Einstellungen zusammenzubringen.

Manifest wurde vor knapp einem Jahr bei einer Talentshow auf YouTube gegründet und hat seitdem einen kometenhaften Aufstieg erlebt.

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Explosion in Wohngebäude in Frankreich – 2 Kinder tot
Zwei Kinder sind nach einer Explosion in einem Wohngebäude in der französischen Kleinstadt Trévoux nahe Lyon gestorben.
Die Explosion ereignete sich im Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses, wie die Präfektur mitteilte. Nach vorläufigen Angaben wurden zudem fünf Verletzte in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, zwei Leichtverletzte begaben sich selbst ins Krankenhaus.
Zur Story