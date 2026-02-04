Nach einigen Abgängen verpflichtet der FC Zürich wahrscheinlich mal wieder einen Spieler. Wie der Blick schreibt, wird der 32-Jährige Alexander Hack zum FCZ wechseln. Zwischen 2015 und 2023 absolvierte der Innenverteidiger 145 Spiele für Mainz 05.
Zuletzt stand der Deutsche bei den New York Red Bulls in der MLS unter Vertrag, löste diesen aber nach 25 Einsätzen wieder auf. Die Zürcher haben den Wechsel bisher noch nicht bestätigt. (riz)
Alexander Hack 🇩🇪
Alter: 32
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025: 25 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
