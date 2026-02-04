Dieerhalten einen neuen Präsidenten. Wie der Super-League-Klub am Dienstagabend mitteilte, wurdezum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats der Grasshopper Fussball AG (GFAG) ernannt. Der 46-jährige Amerikaner folgt auf seine LandsfrauThorrington werde «an einer in Kürze stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat der GFAG gewählt werden», schrieben die Grasshoppers. Derzeit ist Thorrington Co-Präsident und General Manager des Los Angeles Football Club (LAFC), der die Grasshoppers im Januar 2024 übernommen hat. Stacy Johns werde den LAFC verlassen und von ihrem Amt als Verwaltungsratspräsidentin der GFAG zurücktreten, erklärten die Grasshoppers.«Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung als Präsident der GFAG zu übernehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft für den Grasshopper Club Zürich arbeiten», wird Thorrington in der Mitteilung zitiert. (hkl/sda)