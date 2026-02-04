Video: watson/lucas zollinger

Journalistin spricht Trump auf Epstein an – dann folgen die Beleidigungen

Bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus am Dienstag konfrontierte die CNN-Reporterin Kaitlan Collins den US-Präsidenten Donald Trump mit kritischen Fragen zur Aufarbeitung der Epstein-Files. Der 79-Jährige wich zuerst aus – und ging dann zum Gegenangriff über. Vor allen Anwesenden machte er die Journalistin nieder:

Collins hatte Trump gefragt, ob er die neu-veröffentlichten Akten aus dem Fall Epstein gelesen habe und sprach den US-Präsidenten auch darauf an, dass darin auch Namen wie Elon Musk oder Howard Lutnick aufgeführt sind. Lutnick ist als Handelsminister Teil von Trumps Regierung. Er hatte zuvor in einem Interview behauptet, den Kontakt zu Epstein, direkt nachdem er ihn kennengelernt hatte, wieder abgebrochen zu haben – eine Lüge, wie die Files jetzt zeigten.

Er habe viele andere Dinge zu tun und die Akten nicht gelesen, lautete Trumps Antwort. Was die beiden Namen anginge, so sei er sicher, dass sie «in Ordnung» seien. Sonst hätte es grössere Schlagzeilen gegeben, so der Präsident. Für ihn sei jetzt ohnehin der Zeitpunkt gekommen, dass das Land sich mit einem anderen Thema beschäftige.

Damit gab sich Collins aber nicht zufrieden. Sie bohrte weiter und fragte, was er zu all den Opfern und Überlebenden sagen würde, die finden, dass sie keine Gerechtigkeit erfahren hätten. Darauf liess sich der US-Präsident aber nicht mehr ein.

Kaitlan Collins ist seit Ende 2024 (wieder) CNN-Chefreporterin für Berichterstattung aus dem Weissen Haus. Bild: keystone

Stattdessen begann er, persönlich gegen die Journalistin zu pöbeln. Dass sie «so schlecht» sei und nie lächle – und das, obwohl sie doch eine junge Frau sei, spottete Trump. Wegen Leuten wie ihr hätte CNN schlechte Einschaltquoten und die Organisation solle sich für sich schämen, so der Präsident weiter. Ausserdem äusserte er auch eine Theorie, warum sie nie lächle: Weil sie wisse, dass sie nie die Wahrheit erzähle.

Auf X wurde ein Video von Trumps verbalem Angriff auf Collins von einem offiziellen Account des Weissen Hauses geteilt – und gefeiert. «@POTUS NUKES @kaitlancollins», heisst es in der Überschrift des Beitrags. Übersetzt heisst das so viel wie «vernichtet» oder «atomisiert».

Nicht der erste Zwischenfall mit Journalistinnen

Der US-Präsident ist bekannt dafür, immer wieder Medienvertreterinnen und -vertreter persönlich anzugreifen. Erst kürzlich bezeichnete er etwa eine Journalistin an Bord der Air Force One als «Schweinchen».

«Ruhe, Schweinchen!» – so reagiert Trump auf kritische Fragen der Medien Video: watson/lucas zollinger

Im vergangenen November bezeichnete er die New-York-Times-Journalistin Katie Rogers als «drittklassige Reporterin», die sowohl innerlich als auch äusserlich hässlich» sei. Im selben Monat fragte er die CBS-News-Reporterin Nancy Cordes, ob sie eine «dumme Person» sei.

Auch für Kaitlan Collins war es nicht das erste Mal, dass sie in Trumps Fadenkreuz geriet. Im vergangenen Dezember bezeichnete er die 33-Jährige auf seiner Plattform Truth Social als «dumm» und «bösartig», weil sie ihn gefragt hatte, warum sein geplanter Ballsaal fürs Weisse Haus plötzlich teurer werde.

Trump greift Collins an – und schreibt ihren Vornamen falsch. Bild: truth social / @realdDonaldTrump

