International
Türkei

Türkei nimmt 115 mutmassliche IS-Mitglieder fest

25.12.2025, 20:4725.12.2025, 20:47

Die türkische Polizei hat bei landesweiten Razzien 115 mutmassliche Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen. Sie sollen Anschläge während der Weihnachts- und Neujahrszeit geplant haben, wie staatliche Medien weiter berichteten.

Insgesamt würden 137 Personen zur Festnahme gesucht, teilte der staatliche Sender TRT mit. Die Türkei habe internationale Haftbefehle gegen die übrigen Flüchtigen erlassen.

Die Operation unter der Leitung von Istanbuler Anti-Terror-Einheiten sei nach Hinweisen erfolgt, denen zufolge mit dem IS verbundene Personen Anschläge gegen Nicht-Muslime und auf Feiertagsveranstaltungen geplant hätten. (sda/dpa)

