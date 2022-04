Erste Augenzeugen-Berichte zeigen: «Butscha ist eine Landschaft des Schreckens»

Der russische Aussenminister Sergei Lawrow bestreitet weiterhin jegliche Beteiligung russischer Truppen am Massenmord an den Zivilisten in Butscha. Bei einer ausserordentlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrates bestand er darauf, dass die Bilder aus Butscha erst eine Woche nach dem Abzug russischer Truppen erschienen. Er bezichtigt die ukrainische Regierung, Bilder von Kriegsverbrechen inszeniert zu haben.

Als ukrainische Truppen in einer Gegenoffensive die russischen Soldaten aus Butscha trieben, wurden kurzerhand alle Verhafteten erschossen, so die Ermittler vor Ort. Die Bilder der dutzenden, teilweise gefesselten Leichen auf den Strassen Butschas gingen um die Welt. Butschas Bürgermeister Anatoliy Fedoruk spricht mittlerweile von über 400 getöteten Zivilisten.

In einem weiteren schrecklichen Missbrauchsfall sollen mehrere Frauen 25 Tage lang in einem Keller festgehalten worden sein. Neun von ihnen seien nun schwanger, wie eine ukrainische Menschenrechtsbeobachterin vor Ort berichtet.

In einem Fall sprach sie mit einem pensionierten Ingenieur. Als er nach dem Abzug der russischen Soldaten zurückkehrte, war sein Haus geplündert. Nur leere Bierdosen blieben zurück. Im Keller fand er die Leiche einer Frau – gekleidet lediglich in einen Pelzmantel. Mehrere gebrauchte Kondome lassen vermuten, dass sie mehrere Tage missbraucht und anschliessend exekutiert worden war.

Einen Monat lang hielten russische Soldaten den Kiewer Vorort Butscha besetzt. Während sie in und um Kiew zurückgeschlagen wurden, liessen die Soldaten ihren Frust an der dortigen Zivilbevölkerung aus. Die Berichte diverser Augenzeugen scheinen die ersten üblen Bilder aus der Ukraine zu bestätigen.

Schafft es die Schweiz, Zehntausenden Geflüchteten aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf zu geben? Justizministerin Karin Keller-Sutter äussert sich zur grössten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg – und erklärt, wie sie der Mafia das Leben schwer machen will.

Karin Keller-Sutter, täglich kommen rund 1000 Geflüchtete aus der Ukraine in die Schweiz. Wenn es so bleibt, könnten bis Ende Jahr 300'000 Menschen Schutz suchen. Schaffen wir das?

Karin Keller-Sutter: Es ist schwierig, eine Prognose zu machen. Die Flüchtlingsbewegungen hängen vom Kriegsverlauf ab. Momentan haben sie sich ein wenig stabilisiert. Dehnen sich die Kampfhandlungen gegen den Westen der Ukraine aus, rechnen wir mit weiteren starken Fluchtbewegungen. Es ist nicht vorstellbar, Frauen und Kinder an der Grenze abzuweisen. Bislang haben 28'000 Menschen in der Schweiz Schutz gesucht.​