Ukraine

Russland: Selenskyj wirft Kreml gezielten Terror gegen Bevölkerung vor

Selenskyj wirft Kreml gezielten Terror gegen Bevölkerung vor

11.01.2026, 12:2311.01.2026, 12:23

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den schweren Luftangriffen in dieser Woche Russland gezielten Terror gegen die Menschen seines Landes vorgeworfen. Das russische Militär habe innerhalb der vergangenen Woche rund 1'100 Drohnen, 890 gelenkte Fliegerbomben und 50 Raketen und Marschflugkörper, darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik, gegen die Ukraine eingesetzt, schrieb er in sozialen Netzwerken. «Auf Ziele, die keine militärische Bedeutung haben: Energieanlagen und Wohnhäuser.»

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy delivers a speech after the signing of the declaration on deploying post-ceasefire force in Ukraine during the &#039;Coalition of the Willing&#039; summit ...
Der ukrainische Präsident wirft Kreml gezielten Terror gegen Bevölkerung vor.Bild: keystone

Moskau habe extra das frostige Wetter abgewartet, um den einfachen Ukrainern das Leben so hart wie möglich zu machen. «Das ist bewusster, zynischer russischer Terror gegen die Menschen», argumentierte Selenskyj. Seine Worte illustrierte er mit Videoausschnitten von Drohnenschäden ziviler Objekte in Kiew und Umland sowie in den Regionen Charkiw, Cherson, Dnipropetrowsk, Donezk, Odessa, Saporischschja und Tschernihiw. Bilder aus dem westukrainischen Lwiw, wo die Oreschnik-Rakete eingeschlagen ist, waren nicht zu sehen.

Der Kreml stellt die andauernde Bombardierung der Ukraine als Schläge gegen ausschliesslich militärisch relevante Objekte dar, auch wenn unter der Zerstörung von Kraftwerken die Zivilbevölkerung leidet. Moskau hat zuletzt seinerseits Terrorvorwürfe gegen Kiew erhoben, weil die Ukraine angeblich eine Drohnenattacke auf eine der Residenzen von Kremlchef Wladimir Putin lanciert hat. Putin hat vor knapp vier Jahren den Krieg gegen die Ukraine befohlen. (hkl/sda/dpa)

