Schäden nach russischem Angriff: Klitschko rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt

recht sonnig
Ukraine-Krieg: Klitschko rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt

09.01.2026, 16:4609.01.2026, 16:46

Nach dem schweren russischen Luftangriff auf Kiew hat Bürgermeister Vitali Klitschko den Einwohnern zum zeitweiligen Verlassen der Dreimillionenstadt geraten. 6000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, schrieb Klitschko auf Telegram. «Die städtischen Dienste arbeiten im Notfallmodus.»

Mayor of Kyiv Vitali Klitschko inspects damages as smoke rises out from a destroyed apartment building after a Russian attack in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Jan. 2, 2024. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew.Bild: keystone

Der Angriff der vergangenen Nacht sei für die Infrastruktur von Kiew der bislang folgenschwerste des Krieges gewesen. Die Lage werde durch den strengen Winter verschärft. Wer anderswo Energie und Wärme finden könne, sollte die Hauptstadt vorübergehend verlassen, schrieb Klitschko.

Dies war kein offizieller Aufruf zur Evakuierung, sondern als Ratschlag an die Kiewer gemeint, auf ihre ofengeheizten Datschen zu fahren oder sich bei Verwandten und Freunden in weniger betroffenen Orten einzuquartieren.

Smoke rises from a residential building damaged by a Russian strike on Kyiv, Ukraine, on Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Russia Ukraine War
Der russische Angriff hinterliess schwere Schäden in Kiew.Bild: keystone

500'000 Verbrauchsstellen ohne Strom

In der Hauptstadt und im Umland waren nach Angaben des Energieministeriums am Freitagmorgen etwa 500'000 Verbrauchsstellen ohne Strom. Nach Zählung der ukrainischen Luftwaffen hatte die russische Armee Kiew in der Nacht mit mehr als 200 Drohnen sowie Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern attackiert. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, 20 Wohnblocks seien beschädigt worden.

Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast vier Jahren mit einem verheerenden Krieg. (dab/sda/dpa)

