Putin-Propagandist zieht über Kreml-Offizielle her – nicht ohne Folgen

Ein russischer TV-Gast ist offenbar zu weit gegangen: Jewgeni Satanowski beleidigte die Aussenamtssprecherin Maria Zakharowa.

Thomas Wanhoff / t-online

Ein bekannter russischer Gast im Fernsehen, der vor allem Putin-Propaganda verbreitete, ist offenbar zu weit gegangen. Was Jewgeni Satanowski bei seinem jüngsten Auftritt sagte, kostete ihn den Job als Kommentator.

Der Wissenschaftler, der eigentlich ein Fachmann für den Mittleren Osten ist, nannte in einem Interview auf Youtube die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Marija Sacharowa, eine heftig trinkende Antisemitin, berichtete unter anderem das US-Magazin «Newsweek». Den russischen stellvertretenden Aussenminister Mikhail Bogdanow bezeichnete er als «hoffnungslosen Versoffenen». Er habe in seiner Zeit als Diplomat in Ägypten «getrunken, als ob es kein Morgen gibt», behauptete Satanowski.

Die kritisierte Aussenamtssprecherin Maria Zakharowa. Bild: keystone

Eine Reaktion des staatlichen Senders Russia-1, in dem Satanowski unter anderem zu Gast war, kam umgehend. Er sei gefeuert worden, sagte Wladimir Solowjew, einer der dort bekannten Moderatoren, in einem Beitrag auf der Plattform X (vormals Twitter). Er hatte Satanowski immer wieder in seine Sendung eingeladen.

Satanowskis Kommentare seien unfair und unzulässig, sagte der Moderator. Er habe zwei respektierte Diplomaten und das russische Aussenministerium beleidigt. Solowjew sagte weiter, er habe die Kommunikation mit dem Wissenschaftler eingestellt und entschuldigte sich bei der russischen Führung und den beiden Betroffenen für dessen Verhalten. Vom Aussenministerium gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme.

Jevgeni Satanowski war in der Vergangenheit schon öfter für markige Worte aufgefallen, allerdings meistens als Lobpreisungen von Wladimir Putin. So hatte er den Kremlchef vor einem Jahr als «Kaiser von Gesamt-Russland» bezeichnet und ihn in eine Reihe mit den Zaren gesetzt. Im Juni, als Russland für einen Angriff auf einen Damm in der Ukraine verantwortlich gemacht wurde, wetterte er gegen den Westen und die USA. Er drohte, dass Russland Washington vom Erdboden verschwinden lassen werde.

