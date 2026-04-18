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Kiew: Mann erschiesst sechsMenschen und verschanzt sich in Supermarkt

Kiew: Mann erschiesst sechs Menschen und verschanzt sich in Supermarkt

18.04.2026, 17:4918.04.2026, 18:49
Dieses Standbild soll den Schützen zeigen.
Dieses Standbild soll den Schützen zeigen.Bild: sc/twitter

Ein Unbekannter hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach offiziellen Angaben sechs Menschen erschossen. Neun weitere seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Laut Innenminister Ihor Klymenko wurde der Mann, nachdem er sich mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzt hatte, von Spezialeinheiten der Polizei erschossen.

Medienberichten zufolge hatte der Mann zuvor im Stadtbezirk Demijiwka mit einem Schnellfeuergewehr auf Passanten geschossen. Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, flüchtete er demnach in einen Supermarkt. Versuche, Kontakt mit dem etwa 60-Jährigen aufzunehmen, sind nach Angaben Klymenkos gescheitert. Daher sei das Geschäft gestürmt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. In dem Zusammenhang hat auch der Umsatz von Waffen in der Bevölkerung deutlich zugenommen. (sda/dpa)

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