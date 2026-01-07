bedeckt, etwas Schnee-4°
DE | FR
burger
International
Ukraine

Ukraine: Selenskyj schliesst Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus

Selenskyj schliesst Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus

07.01.2026, 21:2207.01.2026, 21:22

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schliesst angesichts von Fortschritten bei Friedensgesprächen ein Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht aus. «Wir stellen fest, dass die Verhandlungen mit unseren europäischen Partnern und natürlich mit den USA und allen Mitgliedern der Koalition der Willigen einen neuen Meilenstein erreicht haben», sagte Selenskyj bei einem Besuch in Zypern.

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy joins a meeting with his Cypriot counterpart Nikos Christodoulides at the presidential palace in Nicosia, Cyprus, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/Petros ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war am Mittwoch in Zypern zu Besuch.Bild: keystone

In der Hauptstadt Nikosia war die EU-Spitze zu Beginn der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft Zyperns versammelt. «Wir sind uns bewusst, dass dieser Krieg noch während Ihrer Präsidentschaft beendet werden kann», sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax Ukraina zufolge bei der Zeremonie.

Selenskyj: Jeder für Russland verlorene Dollar ist gut

Gleichzeitig sagte der Präsident, dass Moskau durch Sanktionen weiter unter Druck gesetzt werden müsse, um einem Ende seines Angriffskriegs zuzustimmen. «Jeden Dollar, den Russland verliert, verliert es als Aggressor.»

Tags zuvor hatte ein Gipfeltreffen von Unterstützerländern in Paris der Ukraine Sicherheitsgarantien einem Waffenstillstand zugesagt. Ebenso wurden die Pläne konkreter, wie ein Frieden in der Ukraine militärisch abgesichert werden kann.

Frankreich, Grossbritannien und einige andere Länder sind bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Andere Staaten wie Deutschland sind zu einem Militäreinsatz für die Ukraine von aussen bereit. Die mögliche Präsenz ausländischer Truppen ist aber für Moskau bislang ein Grund, alle Friedensvorschläge abzulehnen. (hkl/sda/dpa)

Mehr zur Ukraine:

Europäische Truppen in der Ukraine – das ist bekannt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ölpreise geben nach – US-Eingriff in Venezuelas Ölindustrie
Der Eingriff von US-Präsident Donald Trump in die Ölindustrie Venezuelas lässt die Ölpreise weiter sinken.
Zur Story