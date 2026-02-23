wechselnd bewölkt14°
Kiew: 400 Quadratkilometer und acht Dörfer von der Ukraine zurückerobert

Kiew vermeldet: 400 Quadratkilometer und acht Dörfer von der Ukraine zurückerobert

23.02.2026, 14:2223.02.2026, 14:22

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls Hunderte Quadratkilometer in der Südukraine zurückerobert.

February 10, 2024, Kiev, Ukraine: Ukrainian Commander of the Ukraine Armed Forces Oleksandr Syrskyi, left, listens to President Volodymyr Zelenskyy during a meeting with his new military leadership te ...
Der ukrainische Oberkommandierende Olexander Syrskyj.Bild: www.imago-images.de

«Von Ende Januar an ist am Frontabschnitt Olexandriwka die Kontrolle über 400 Quadratkilometer und acht Siedlungen wiederhergestellt worden», schrieb der ukrainische Oberkommandierende Olexander Syrskyj in den sozialen Netzwerken.

Die Lage an der Grenze der Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja sei dennoch schwierig, und die russischen Truppen würden den Druck aufrechterhalten.

Zuvor hatte es mehrfach Berichte über die Rückeroberung von Hunderten Quadratkilometern gegeben. Ukrainische Militärbeobachter schrieben jedoch von allenfalls «stabilisierenden Massnahmen».

Die Parlamentsabgeordnete Marjana Besuhla warf Präsident Wolodymyr Selenskyj, der zuletzt von 300 Quadratkilometern gesprochen hatte, Desinformation vor. «Warum diese Lüge? Von welchen 300 Quadratkilometern ist die Rede?», schrieb sie bei Telegram.

Am Dienstag ist der vierte Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. (dab/sda/dpa)

Mehr aus der Ukraine:
