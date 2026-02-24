Fliegender Wechsel

Ajoie holt finnischen Verteidiger +++ Aberg wechselt zum Kantonsrivalen

Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.

Ajoie holt finnischen Verteidiger

Der Tabellenletzte HC Ajoie hat mit dem Finnen Tarmo Reunanen einen neuen Ausländer verpflichtet. Der 27-jährige Verteidiger, zuvor Captain von TPS Turku, unterschrieb bei den Jurassiern einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Reunanen könnte am Freitag gegen Lugano sein Debüt geben, wie Ajoie in einer Mitteilung bekannt gab. (riz/sda)

Bild: www.imago-images.de

Pontus Aberg wechselt von Zürich zu Kloten

Die ZSC Lions leihen den 32-jährigen schwedischen Stürmer Pontus Aberg an den EHC Kloten aus. Flügelstürmer Aberg wird mindestens drei Partien mit Kloten bestreiten.

Die Vereinbarung zwischen den ZSC Lions und Kloten ist grundsätzlich bis Saisonende ausgelegt. Die ZSC Lions verfügen allerdings über eine Rückhol-Option bis am 1. März, wenn das internationale Transferfenster schliesst.

Aberg bestritt diese Saison 41 Partien mit den ZSC Lions und skorte dabei 7 Tore und 13 Assists. Sein Vertrag bei den ZSC Lions läuft nach dieser Saison aus. Schon letzte Saison, damals als Leihspieler von den Rapperswil-Jona Lakers, gastierte Aberg Ende Saison in Kloten und kam in elf Partien zu elf Skorerpunkten. (riz/sda)

Bild: keystone

Ein finnischer Stürmer für Ajoie

Der HC Ajoie verstärkt sein Kader mit Blick auf die nächste Saison mit dem Finnen Kristian Tanus. Der 25-jährige Stürmer hat gemäss Mitteilung des Vereins einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Tanus spielt derzeit noch in der Heimat bei Tappara Tampere. (riz/sda)

Kanadier Allard ab nächster Saison beim HC Davos

Der HC Davos meldet die Verpflichtung von Verteidiger Frédéric Allard auf die nächste Saison hin. Der 28-jährige Kanadier hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Allard wechselt vom schwedischen Meister und aktuellen Champions-League-Finalisten Lulea ins Bündnerland. Seine Profi-Karriere begann er in der AHL bei den Milwaukee Admirals. Sein Versuch, in der NHL Fuss zu fassen, scheiterte allerdings. Für die Nashville Predators und die Montreal Canadiens bestritt er insgesamt nur vier Spiele in der weltbesten Eishockey-Liga. (riz/sda)

Davos verstärkt die Abwehr

Der HC Davos, der Meisterschafts-Leader in der National League, verstärkt sich mit Blick auf die Playoffs mit dem schwedischen Verteidiger Ludvig Claesson. Claesson wechselt aus der finnischen Liga von Vaasan Sport zum HCD.

Bild: www.imago-images.de

Mit Claesson, Calle Andersson (Schweizer Lizenz), Klas Dahlbeck, Rasmus Asplund und Simon Ryfors stehen nunmehr fünf Schweden bei Davos unter Vertrag. Ausserdem zählen zwei Kanadier (Brandan Lemieux und Adam Tambellini) und zwei Tschechen (Matej Stransky und Filip Zadina) zum Söldner-Kontingent. (nih/sda)

Simon Johansson nächste Saison zu Kloten

Der EHC Kloten verpflichtet ab nächster Saison und für zwei Jahre den schwedischen Verteidiger Simon Johansson (26). Johansson wechselt von Ilves Tampere in die National League und ist in der finnischen Liga derzeit mit 19 Toren und 21 Assists der Verteidiger mit den meisten Skorerpunkten. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de

Schwedischer Flügel für den EVZ

Der EV Zug verpflichtet mit einer zusätzlichen Ausländer-Lizenz den schwedischen Flügelspieler Jakob Lilja. Wie der Klub mitteilt, stösst der 32-Jährige bis Saisonende von den Löwen Frankfurt zu den Innerschweizern.

Für Lilja ist es eine Rückkehr in die Schweiz. Von 2023 bis 2025 absolvierte er insgesamt 107 Spiele in der National League für Ambri-Piotta und Fribourg-Gottéron. (sda)

Bild: keystone

Juho Lammikko zurück bei den ZSC Lions

Nach vier Monaten in der NHL kehrt Stürmer Juho Lammikko von den New Jersey Devils zurück zu den ZSC Lions, wo er seinen noch bis und mit Saison 2027/28 laufenden Vertrag erfüllen wird. In New Jersey wurde sein Vertrag nach 24 Spielen (2 Assists) aufgelöst. Der Finne war erst im vergangenen Sommer von Zürich in die NHL gewechselt. (abu)

Tigers trennen sich von Harri Pesonen

Wie die SCL Tigers mitteilen, wird ‌Harri Pesonen die SCL Tigers nach der laufenden Saison verlassen. Dem 37-Jährigen wird bei den Emmentalern kein neuer Vertrag mehr angeboten. ‌«Durch die Teilnahme am Spengler Cup 2026 werden wir nächste Saison mit sieben Ausländern starten, wobei wir die zusätzliche Position gezielt mit einem Center besetzen wollen», sagt Pascal Müller Leiter Sport SCL Tigers und SCL Young Tigers.

In sieben Saisons für die Tigers stand Pesonen in bisher 364 Meisterschaftsspielen auf dem Eis und war an 265 Toren beteiligt (131 Tore und 134 Assists). Zu seinem Abgang sagt der Finne: «Es ist eine grosse Enttäuschung für mich und meine Familie. Ich habe meine Zeit in Langnau sehr genossen, sowohl auf als auch neben dem Eis.» (riz)

Bild: keystone

ZSC und Kloten tauschen Stürmer

Die ZSC Lions und der EHC Kloten tauschen Spieler. Harrison Schreiber wechselt bis zum Ende der Saison zum ZSC, während Joel Henry den umgekehrten Weg geht und neu für Kloten aufläuft.

Der Tausch der beiden Stürmer kam laut Mitteilung des ZSC zustande, weil beide Klubs mit ihren jeweiligen Spielern keine Vertragsverlängerung vorgesehen hatten. (abu/sda)

Nando Eggenberger wechselt nach Langnau

Die SCL Tigers für nächste Saison und für ein Jahr den Flügelstürmer Nando Eggenberger (26). Eggenberger bestritt in der National League für Davos, die Rapperswil-Jona Lakers, Ambri-Piotta und zuletzt Zug (aktuell zweite Saison) schon über 400 Spiele. (nih/sda)

Bild: keystone

Neuer Stürmer für den HC Lugano

Der HC Lugano verstärkt sein Kader mit dem Stürmer Curtis Valk. Gemäss Mitteilung der Tessiner hat sich der kanadisch-kasachische Doppelbürger bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet.

Valk wechselt vom KHL-Klub Jekaterinburg ins Tessin. Er hat auch eine (weniger geglückte) Vergangenheit in der NHL. Zwischen 2014 und 2018 gehörte er dem Umfeld der Vancouver Canucks und der Florida Panthers an, absolvierte in der weltbesten Eishockey-Liga aber lediglich ein Spiel. Mit Kasachstans Nationalteam nahm Valk an den Weltmeisterschaften 2021 und 2022 teil. (nih/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard

kommt von Lulea



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

unbekannt

Gerüchte 💬



...

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

geht nach Biel



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea​

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos​

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...