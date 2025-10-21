wechselnd bewölkt, Regen10°
Tornado bei Paris: Bauarbeiter kommt ums Leben

Ein junger Bauarbeiter ist nahe Paris durch einen Tornado ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden nach Behördenangaben vom Montag schwer verletzt.
21.10.2025, 06:2921.10.2025, 06:29

Rund zehn Gemeinden im Norden der französischen Hauptstadt waren von dem «Mini-Tornado» betroffen, wie der örtliche Präfekt Philippe Court der französischen Nachrichtenagentur AFP sagte.

The Eiffel Tower is seen from the Arc de Triumph terrace, Saturday, Aug. 30, 2025, in Paris. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) France Daily Life
Im Norden von Paris wütete ein Tornado.Bild: keystone

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 23-Jährigen. Den Behörden zufolge stürzten Kräne um. Dächer seien abgedeckt worden. (sda/afp)

