Diese Promis unterstützen Harris – und diese Trump

Das Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump ist laut Umfragen extrem eng. Vielleicht spielt Promi-Unterstützung und deren Einfluss das Zünglein an der Waage? Eine Übersicht, wer wen unterstützt.

Während sich hierzulande prominente Sportlerinnen und Musiker selten zu politischen Themen äussern und noch seltener Wahlempfehlungen abgeben (hat irgendjemand eine Ahnung, wo Roger Federer oder Lara Gut-Behrami politisch stehen?), läuft das in den USA komplett anders. Öffentliche Empfehlungen gehören beinahe zum guten Ton.

Seit Wochen unterstützen Stars und Sternchen ihren favorisierten Kandidaten oder ihre Kandidatin öffentlich, machen teils sogar aktiv Wahlkampf für sie. Jüngstes Beispiel ist der populäre Podcaster Joe Rogan, der sich auf Donald Trumps Seite schlug.

Hier gibt es deshalb eine (nicht abschliessende) Übersicht zu bekannten Namen, die sich für eine Seite ausgesprochen haben.

Hinweis zum Titelbild mit 50 Cent: Kommentare, die der US-Rapper in der Vergangenheit abgegeben hatte, liessen Gerüchte aufkommen, wonach er Donald Trump unterstütze. Vor einigen Tagen stellte Curtis Jackson, wie er bürgerlich heisst, aber klar, dass er keinen der beiden Kandidaten unterstützen werde. Die Republikaner hätten ihm vor kurzem drei Millionen US-Dollar angeboten, um bei Donalds Trump Event im Madison Square Garden aufzutreten. Das habe er sofort abgelehnt. Er habe Angst vor Politik. Wenn man sich darauf einlasse, gebe es sofort jemanden, der leidenschaftlich anderer Meinung ist. Er wolle kein Teil dieser Kultur sein, so 50 Cent kürzlich in einem Podcast.

Team Harris

Film und Musik

Kamala Harris hat die Nase insbesondere in Hollywood und in der Musikszene vorne. Und zwar deutlich.

Taylor Swift

Rihanna

will.i.am

John Oliver

Harrison Ford

Jennifer Lopez

Die vielleicht einflussreichste Unterstützerin: Taylor Swift. Bild: keystone

Dass sie ihre Fans auch mit ihrer politischen Stellungnahme überzeugt, ist allerdings keineswegs gesichert:

Luis Fonsi

Bad Bunny

Scarlett Johansson

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Mark Ruffalo

Madonna

Cardi B

Wie Latin-Superstar Bad Bunny den Weg ins Harris- (oder Anti-Trump-) Lager fand:

Nicky Jam (war zuerst für Trump, aber wechselte nach den Puerto-Rico-Kommentaren ins Harris-Lager)

Arnold Schwarzenegger

Don Omar

Mumford & Sons

Eminem

Megan Thee Stallion

Ricky Martin

Cher

Marc Anthony

Lizzo

Usher

Arnold Schwarzeneggers Begründung pro Harris, er war für die Republikaner Gouverneur, sorgte für Aufsehen:

Olivia Rodrigo

John Legend

Kesha

Billie Eilish

Bruce Springsteen

Stevie Wonder

Neil Young

Beyoncé

Kelly Rowland

Jessica Alba

Will Ferrell

Julia Roberts

Leonardo DiCaprio

Sarah Jessica Parker

Whoopi Goldberg

George Clooney

Barbra Streisand

Jamie Lee Curtis

Kerry Washington

Ben Stiller

Jane Fonda

Samuel L. Jackson

Matt Damon

Jennifer Aniston

Mel Brooks

Robert De Niro

Jennifer Lawrence

Bryan Cranston

Anne Hathaway

Steven Spielberg

Spike Lee

Aaron Sorkin

«West Wing»-Autor Aaron Sorkin inspirierte zahlreiche Politiker mit seiner Serie. Doch er selbst hält von Populisten eher wenig.

Sport

Harris bekommt auch Zuspruch aus der Sportwelt. Besonders die Basketball-Prominenz steht hinter ihr.

LeBron James

Stephen Curry

Steve Kerr

Magic Johnson

Billie Jean King

Chris Paul

Doc Rivers

Caitlin Clark

Megan Rapinoe

Taylor Swifts Pendant aus der Sportwelt: LeBron James ist der vielleicht populärste Sportler der USA. Bild: keystone

Wirtschaft und Medien (und anderes)

Der Eindruck, wonach Trump beim Big Business beliebter sein könnte aufgrund seiner politischen Agenda, könnte trügen. Zumindest bei den in der Öffentlichkeit bekannten Namen gibt es mindestens ebenso viele Harris- wie Trump-Unterstützer.

Bill Gates

Mark Cuban

Laurene Powell Jobs

Michael Bloomberg

Shery Sandberg

John Fish

Reed Hastings

Christy Walton

Melina French Gates

Sean Parker

Oprah Winfrey

Anna Wintour

Team Trump

Film und Musik

Auch wenn Trump beim Support aus Hollywood das Nachsehen hat: Es gibt durchaus Film- und Musikpromis, die hinter dem Republikaner stehen.

Mel Gibson

Dennis Quaid

Jon Voight

Rosanne Barr

Victoria Jackson

Drea de Matteo

Taryn Manning

Jim Caviezel

Zachary Levi

Kid Rock

Ye

Lil Pump

Lil Wayne

Kodak Black

Jason Aldean

Azealia Banks

Joe Exotic



Anuel AA

Justin Quiles

Savannah Chrisley

Sport

Beim Sport kann Trump Harris hingegen mühelos die Stirn bieten. Vor allem bei Kampfsportlern und Footballern kommt der Republikaner gut an.

Dana White

Nick Bosa

Harrison Butker

Mike Tyson

Don King

Danica Patrick

Le'Veon Bell

Lawrence Taylor

Antonio Brown

Jake Paul

Brett Favre

Brittany Mahomes (Frau von Patrick Mahomes)

Nick Bosa ist Team Trump:

Wirtschaft und Medien (und anderes)

Auch bei Wirtschafts- und Medienpersönlichkeiten halten sich die beiden Lager ungefähr die Waage. Mit Elon Musk hat Trump aber sicherlich den lautesten – und vielleicht auch einflussreichsten – Akteur in seinen Reihen.