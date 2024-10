Trotz Karriere als Republikaner: Schwarzenegger unterstützt Kamala Harris

Arnold Schwarzenegger wurde als Sportler und Schauspieler bekannt, dann gewann er für die Republikaner Wahlen. Im aktuellen Präsidentschaftsrennen ist er von seiner eigenen Partei enttäuscht.

Der österreichische Bodybuilder, Schauspieler und frühere Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, unterstützt bei der Wahl die demokratische Kandidatin Kamala Harris. Das teilte er in einem Post auf der Plattform X mit.

In dem Beitrag schreibt er, dass er in seiner Zeit als aktiver Politiker gelernt habe, Inhalte vor Politik zu stellen und mit der Gegenseite zusammenzuarbeiten. Auch wenn er es gerne wolle, könne er sich deshalb in der aktuellen Wahl nicht heraushalten. «Ich werde immer erst Amerikaner sein, bevor ich Republikaner bin», schreibt Schwarzenegger, der seit 1983 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat und 2003 für die Republikaner die Wahl zum Gouverneur von Kalifornien gewann.

Er wolle ehrlich sein, so Schwarzenegger weiter. «Ich mag gegenwärtig keine der beiden Parteien», schreibt er. Seine Republikaner hätten «die Schönheit des freien Marktes vergessen» und Wahlergebnisse nicht akzeptiert. Die Demokraten hingegen machten ihm mit ihrer Kommunalpolitik Sorgen, durch die die Kriminalität steige.

Trotz seiner eigenen Parteizugehörigkeit wolle er nun nicht für Trump stimmen, den Schwarzenegger zwar nicht namentlich nennt, aber klar auf ihn hinweist. «Aber ein Kandidat, der Ihre Stimme nicht respektiert, es sei denn, sie ist für ihn, ein Kandidat, der seine Anhänger losschickt, um das Kapitol zu stürmen, während er mit einer Diät-Cola zuschaut, ein Kandidat, der keine Fähigkeit gezeigt hat, daran zu arbeiten, irgendeine Politik zu verabschieden, ausser einer Steuersenkung, die seinen Spendern und anderen wohlhabenden Leuten wie mir geholfen hat, aber niemandem sonst (...) – das wird unsere Probleme nicht lösen.» Unter Trump stünden den USA «nur vier weitere Jahre des Schwachsinns ohne Ergebnisse» bevor.

