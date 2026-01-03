freundlich-1°
Angriff auf Venezuela: Was wir wissen – und was nicht

epa12622315 Venezuelan forces on a vehicle patrol the streets in Caracas, Venezuela, 03 January 2026, after multiple explosions were reported across the capital. The Venezuelan government has accused ...
Venezolanische Sicherheitskräfte im Einsatz.Bild: keystone

Angriff der USA auf Venezuela: Was wir wissen – und was nicht

Mehrere Explosionen haben die venezolanische Hauptstadt Caracas erschüttert. Übereinstimmenden Berichten zufolge haben die USA Ziele in Venezuela angegriffen. Viele Details sind noch offen. Hier ist der aktuelle Stand – getrennt nach gesicherten Informationen und offenen Fragen.
03.01.2026, 11:0503.01.2026, 16:25
Inhaltsverzeichnis
WAS WIR WISSENUSA greifen Venezuela militärisch anMaduro festgenommen – laut USA ausser Landes gebrachtMilitärische Ziele im Fokus der AngriffeExplosionen und hohe Alarmbereitschaft in CaracasScharfe Vorwürfe aus Caracas – Aufruf zum WiderstandKonflikt hatte sich zuvor zugespitztWAS WIR NICHT WISSENUnabhängige Bestätigung zu Maduro fehltDetails zu Ablauf und Ausmass der Angriffe offenKeine verlässlichen Opfer- und SchadenszahlenInternationale Folgen unklar

WAS WIR WISSEN

USA greifen Venezuela militärisch an

Die Vereinigten Staaten haben Ziele in Venezuela angegriffen. Das berichten übereinstimmend US-Medien wie CBS News und Fox News. Präsident Donald Trump bestätigte die Angriffe später selbst. Laut CBS News wurden die Operationen direkt vom Präsidenten genehmigt.

Im Video ist der Angriff der USA auf Venezuela zu sehen.Video: watson/Reuters

Maduro festgenommen – laut USA ausser Landes gebracht

Trump erklärte auf Truth Social, Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sei gemeinsam mit seiner Ehefrau festgenommen und aus dem Land ausgeflogen worden. US-Vize-Aussenminister Christopher Landau sprach davon, dass der «Tyrann» gestürzt sei und für seine «Verbrechen» zur Rechenschaft gezogen werde. Nach Angaben von CBS News wurde Maduro von einer US-Eliteeinheit der Delta Force gefasst.

epa12622477 (FILE) - (L-R) Venezuelan President Nicolas Maduro, accompanied by his wife, Celia Flores, and Venezuelan Minister of Defence Vladimir Padrino Lopez, arrives to the Supreme Court of Justic ...
Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro und seine Frau (Archivbild).Bild: keystone

Militärische Ziele im Fokus der Angriffe

Die Luftschläge richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen militärische Infrastruktur, darunter Stützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. In Caracas soll unter anderem die Militärbasis Fuerte Tiuna angegriffen worden sein.

Explosionen und hohe Alarmbereitschaft in Caracas

In venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken sind Explosionen und Rauchsäulen über der Hauptstadt zu sehen. Mehrere Detonationen ereigneten sich offenbar im Gebiet La Carlota mit einem Luftwaffenstützpunkt. In der Nähe des Präsidentenpalasts Miraflores wurden gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte gesichtet.

epa12622503 Military personnel guard the perimeter of the Miraflores Presidential Palace in Caracas, Venezuela, 03 January 2026, after multiple explosions were reported across the capital. US Presiden ...
Sicherheitskräfte in Caracas.Bild: keystone

Scharfe Vorwürfe aus Caracas – Aufruf zum Widerstand

Die venezolanische Regierung spricht von einer militärischen Aggression gegen zivile und militärische Ziele und bezeichnet die Angriffe als Verstoss gegen die UN-Charta. Caracas wirft den USA vor, einen Regierungswechsel erzwingen und sich Zugang zu venezolanischen Ölreserven verschaffen zu wollen.

Verteidigungsminister Vladimir Padrino rief Bevölkerung und Streitkräfte zum Widerstand auf und kündigte an, alle Truppen zur Landesverteidigung einzusetzen.

Konflikt hatte sich zuvor zugespitzt

Die Spannungen zwischen Washington und Caracas hatten sich bereits in den vergangenen Wochen deutlich verschärft. Die USA bauten ihre militärische Präsenz in der Region massiv aus, unter anderem mit dem Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, weiteren Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und einem Langstreckenbomber.

Zuvor hatte die US-Regierung bereits Angriffe auf mutmassliche Drogenumschlagplätze in Venezuela bestätigt.

WAS WIR NICHT WISSEN

Unabhängige Bestätigung zu Maduro fehlt

Bislang gibt es keine unabhängige Bestätigung aus Venezuela zur Festnahme oder Ausreise von Präsident Maduro. Auch sein aktueller Aufenthaltsort ist unklar.

Details zu Ablauf und Ausmass der Angriffe offen

Der genaue zeitliche Ablauf, der vollständige Umfang der Angriffe und alle betroffenen Ziele sind bislang nicht bekannt.

Keine verlässlichen Opfer- und Schadenszahlen

Zu möglichen Toten, Verletzten oder zur Zerstörung ziviler Infrastruktur liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor.

Internationale Folgen unklar

Welche Konsequenzen die Angriffe für die regionale Sicherheit in Lateinamerika und für die internationale Diplomatie haben werden, ist derzeit offen.

(mke)

Themen
Trump empfängt Putin in Alaska
1 / 26
Trump empfängt Putin in Alaska

Donald Trump bei der Ankunft in Anchorage.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
US-Angriff auf Venezuela
Video: watson
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Okay, Boomer
03.01.2026 11:32registriert Juli 2022
Auf welcher Rechtsgrundlage wurde Maduro verhaftet und welches Gericht ist für ihn zuständig?
Und wieso kann man dann nicht auch Putin verhaften oder Kim den Feissen?
933
Melden
Zum Kommentar
avatar
Dr. Rodney McKay
03.01.2026 11:24registriert September 2024
Ich bin sehr zwiegespalten.
- Ein Angriff auf einen souveränen Staat ist inakzeptabel.
- Entführung eines Staatsoberhaupts: geht gar nicht.
- Einen Diktator und Mörder weniger finde ich hingegen gut.
- Ein Putinunterstützer weniger ist ebenfalls etwas gutes.

Ob das nun für das Land gut werden wir sei mal dahingestellt.
876
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hans Jürg
03.01.2026 11:43registriert Januar 2015
Wir wissen, dass dieser Angriff eine Verletzung des Völkerrechts ist. Aber den (je nach Sichtweise) Freund, Fan, Untergebene des Kriegsverbrechers Putin, Trump AKA Krasnow kümmert das natürlich nicht. Ihn interessieren einzig Profit, Moskau und die Verschleierung der Causa Epstein.
635
Melden
Zum Kommentar
