freundlich
DE | FR
burger
International
Iran

Atomabkommen zwischen Iran und USA: Iran schickt Entwurf

Vor neuen Verhandlungen: Iran übermittelt USA Entwurf für neues Atomabkommen

26.02.2026, 11:0626.02.2026, 11:06

Der Iran hat nach eigenen Angaben einen Entwurf für ein neues Atomabkommen mit den USA übermittelt.

Aussenminister Abbas Araghtschi präsentierte am Mittwochabend die «Elemente bezüglich einer möglichen Vereinbarung» kurz vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde dem omanischen Vermittler, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.

An diesem Donnerstag gehen in Genf Delegationen aus Washington und Teheran in eine entscheidende Verhandlungsrunde. Für den Iran verhandelt das Team um Araghtschi, für die US-Seite der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

USA wollen Atomwaffenprogramm stoppen

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen.

Über andere von den USA eingebrachte Themen will die Islamische Republik nicht sprechen – darunter eine Begrenzung ihres Raketenarsenals oder ein Ende der Unterstützung militanter Gruppen wie die Hisbollah im Libanon.

US-Aussenminister Marco Rubio hatte kurz vor Auftakt der Gespräche behauptet, der Iran versuche, Interkontinentalraketen zu entwickeln. Seinen Angaben nach sollen sich die indirekten Gespräche unter Vermittlung des Golfstaats Oman jedoch hauptsächlich auf das umstrittene iranische Atomprogramm fokussieren. (sda/dpa)

Mehr zum Iran:

Liveticker
USA und Iran verhandeln heute erneut in Genf +++ Rubio: Iran will Interkontinentalraketen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Proteste 2026
1 / 16
Iran-Proteste 2026

Ende Dezember begannen Proteste in Iran. Die Aufnahme zeigt Teheran am 9. Januar.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Rede zum «State of the Union»: Das sagt Donald Trump zum Iran
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Epstein-Kontakte: Früherer US-Finanzminister Summers verlässt Harvard
Nach dem Bekanntwerden seiner Verbindungen zu Sexualverbrecher Jeffrey Epstein zieht sich der einstige Harvard-Präsident Larry Summers aus der Lehre an der Elite-Universität zurück. «Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, meine Professur an der Harvard-Universität zum Ende dieses akademischen Jahres aufzugeben», teilte der ehemalige US-Finanzminister in einer Erklärung mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Zur Story