Doch kein Shutdown in den USA? Demokraten und Republikaner einigen sich

30.01.2026, 06:3230.01.2026, 06:42

Kurz vor einem möglichen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte haben sich Demokraten und Republikaner im Streit um die Verabschiedung des Haushalts auf eine Übergangslösung verständigt. Das schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Auch führende Demokraten bestätigten die Einigung, wie unter anderem der TV-Sender CNN und die «New York Times» berichteten.

President Donald Trump arrives for the premiere of first lady Melania Trump&#039;s movie &quot;Melania&quot; at The John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts, Thursday, Jan. 29, 2026, in ...
US-Präsident Donald Trump hat auf Social Media eine Einigung verkündet.Bild: keystone

Der Republikaner Trump schrieb, man sei aufeinander zugegangen und er hoffe, dass im Parlament mit Ja gestimmt werde. Die aktuelle Übergangslösung für den Haushalt läuft in der Nacht auf Samstag aus. Der Senat soll heute ab 11.00 Uhr (17.00 Uhr MEZ) wieder zusammentreten – in der Hoffnung, den Haushalt noch vor Mitternacht zu beschliessen.

Demokraten wollen teils martialische Abschiebe-Razzien beenden

Die Demokraten hatten zuvor angekündigt, die Haushaltsgesetze im Senat aus Protest gegen die rigorose Abschiebe-Politik der Regierung in US-Städten zu blockieren. Sie wollen Änderungen durchsetzen am Budget des Heimatschutzministeriums, das federführend für die Einsätze verantwortlich ist.

People participate in an anti-ICE rally Sunday, Jan. 25, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Jack Brook)
Proteste in Minnesota gegen die US-Behörde ICE.Bild: AP

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis fordern die Demokraten unter anderem, dass Bundesbeamte bei den Einsätzen gegen Migranten nicht mehr vermummt auftreten dürfen und auch Kameras am Körper tragen sollen, sogenannte Bodycams. Zu den Forderungen gibt es noch keine Einigung mit den Republikanern, die in beiden Kammern des US-Kongresses eine knappe Mehrheit haben. Im Senat sind sie aus Verfahrensgründen aber auch auf die Zustimmung einiger Demokraten angewiesen.

Aus sechs mach fünf: Kommt so die Kuh vom Eis?

Das ist die Lösung des Haushaltsstreits, die sich nun laut übereinstimmenden Medienberichten andeutet: Fünf Gesetze zur Finanzierung des Haushalts werden verabschiedet und der umstrittene Etat des Heimatschutzministeriums wird erst einmal aus dem Paket herausgelöst. Es soll für das Ministerium zunächst eine Zwei-Wochen-Übergangsfinanzierung geben, um Zeit für Verhandlungen zu lassen, das Gesetz nachzuschärfen.

Der bislang längste Teilstillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der USA war erst im November zu Ende gegangen. (dab/sda/dpa)

Mehr aus den USA:
