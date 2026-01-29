bedeckt
Trump beleidigt Senator Thom Tillis als «Loser» dieser schlägt zurück

Trump beschimpft Parteikollege Tillis als «Loser» – der Konter des US-Senators sitzt

29.01.2026, 10:3629.01.2026, 10:41

US-Senator Thom Tillis gehört wie Donald Trump zur republikanischen Partei – ist derzeit aber ganz und gar nicht auf einer Linie mit dem US-Präsidenten. So gehörten er und seine Kollegin zu den ersten Parteimitgliedern, die öffentlich fordern, dass Kristi Noem ihr Amt als Ministerin für Innere Sicherheit niederlegen soll.

Noch im vergangenen Jahr hatte Tillis für Noems Bestätigung gestimmt. Grund für sein Umdenken ist der Umgang der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE im Bundesstaat Minnesota. «Ich denke, dass ihr Verhalten in Minnesota sie disqualifiziert», sagte er.

US-Präsident Donald Trump reagierte scharf auf dieses Vorgehen. Nachdem Tillis und Murkowski die Entlassung der Heimatschutzministerin gefordert hatten, griff Trump beide persönlich an und bezeichnete sie als «Verlierer».

In einem Interview wurde Senator Thom Tillis mit Trumps Angriff konfrontiert – und fand dafür klare Worte:

(emk)

Das 101 der französischen Haute Couture
avatar
Chuchichäschtli
29.01.2026 10:30registriert März 2022
Könnte man aber auch in schriftlicher Form wiedergeben, statt alle User dazu zu nötigen irgendwelche Clips anzuschauen.
1716
Melden
Zum Kommentar
avatar
Gurgelhals
29.01.2026 10:25registriert Mai 2015
Bevor da wieder die üblichen "Endlich zeigt ein Republikaner mal Rückgrat"-Posts kommen: Tillis tritt im November nicht mehr zur Wiederwahl an, hat also nichts mehr zu verlieren.

Faustregel: Republikaner finden erst dann auf wundersame Weise die letzten Überbleibsel ihres völlig verkümmerten Rückgrats, wenn sie sich entschieden haben vollständig aus der Politik auszusteigen. Und nur dann.
1142
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lohner
29.01.2026 10:26registriert August 2025
Alle, die gegen den guten Donald argumentieren, sind Loser. Folglich machen genau die alles richtig. Donny wird alles irgendwann um die Ohren fliegen.
481
Melden
Zum Kommentar
