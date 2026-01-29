Video: watson/Emanuella Kälin

Trump beschimpft Parteikollege Tillis als «Loser» – der Konter des US-Senators sitzt

US-Senator Thom Tillis gehört wie Donald Trump zur republikanischen Partei – ist derzeit aber ganz und gar nicht auf einer Linie mit dem US-Präsidenten. So gehörten er und seine Kollegin zu den ersten Parteimitgliedern, die öffentlich fordern, dass Kristi Noem ihr Amt als Ministerin für Innere Sicherheit niederlegen soll.

Noch im vergangenen Jahr hatte Tillis für Noems Bestätigung gestimmt. Grund für sein Umdenken ist der Umgang der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE im Bundesstaat Minnesota. «Ich denke, dass ihr Verhalten in Minnesota sie disqualifiziert», sagte er.

US-Präsident Donald Trump reagierte scharf auf dieses Vorgehen. Nachdem Tillis und Murkowski die Entlassung der Heimatschutzministerin gefordert hatten, griff Trump beide persönlich an und bezeichnete sie als «Verlierer».

In einem Interview wurde Senator Thom Tillis mit Trumps Angriff konfrontiert – und fand dafür klare Worte:

