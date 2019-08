US-Einwanderungs-Chef ändert Freiheitsstatue-Gedicht – jetzt mag Trump es besser

#greenshirtguy – warum dieses Video gerade viral geht

Tucson ist eine Stadt in Arizona nahe der mexikanischen Grenze. Der Grenze, über die in den vergangenen Jahren weltweit vermutlich am häufigsten diskutiert wird – Donald Trump sei dank. Zudem ist El Paso, die Stadt in der gerade das Attentat eines Rassisten 22 Menschenleben gekostet hat, nur viereinhalb Autostunden von Tucsan entfernt.

Alex Kack besuchte am vergangenen Dienstag die Stadtratsversammlung von Tucson. Gemäss Mashable, ist Kack ein 28-jähriger Menschenrechts-Aktivist. Er besuchte …