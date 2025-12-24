bedeckt
Epstein-Files: Bestimmte geschwärzte Stellen können gelesen werden

Epstein-Files: Bestimmte geschwärzte Stellen können offenbar gelesen werden

Das US-Justizministerium veröffentlicht nach und nach die Epstein-Dokumente. Nun ist einigen Personen aufgefallen, dass man die geschwärzten Stellen mit einem Trick doch lesen kann.
24.12.2025, 16:0324.12.2025, 16:03
Annika Danielmeier / watson.de

Nach massivem Druck durch die Öffentlichkeit hat das US-Justizministerium in den vergangenen Tagen begonnen, die lange unter Verschluss gehaltenen Ermittlungsakten zum Fall des inzwischen verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Nicht nur in den USA hat man gespannt auf die Veröffentlichung gewartet.

An email that was included in the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files is photographed Monday, Dec. 22, 2025. (AP Photo/Jon Elswick) Justice Department Jeffrey Epstein
Ein Teil der geschwärzten Dokumente konnte mit einem simplen Trick gelesen werden.Bild: keystone

Schwärzungen aus manchen Dokumenten liessen sich entfernen

Unter den Dokumenten finden sich viele, die nur unter Schwärzungen freigegeben wurden. Opferanwalt John Scarola wirft dem Ministerium vor, dabei die Vorgaben des Kongresses nicht eingehalten zu haben. «Nach allem, was ich bisher gesehen habe, bin ich überzeugt, dass die Dokumente in übermässigem Umfang geschwärzt wurden», sagte Scarola dem «Spiegel».

Befeuert werden könnte der Vorwurf übermässiger Schwärzungen nun durch entschwärzte Textpassagen, die auf Social Media kursieren. Personen sollen entdeckt haben, dass bei manchen Dokumenten die Schwärzungen mithilfe von Photoshop-Techniken entfernt werden können, berichtet der Guardian. Auch konnte man wohl Text markieren und in eine Textverarbeitungsdatei einfügen, heisst es.

Darunter sind laut «Guardian» auch Dokumente, die Zahlungen von Grundsteuern für Immobilien durch von Epstein gegründete Unternehmen beinhalten, die nicht in der Bilanz dieser Unternehmen auftauchen. Inwiefern dieses Material den gesetzlichen Vorschriften für die Schwärzungen entspricht, war unklar; eine Anfrage der Zeitung liess das US-Justizministerium bislang unbeantwortet.

